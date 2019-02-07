Рыжиков – о Кокорине и Мамаеве: «Ужас, что творится в стране, очень жалко парней»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал решение суда продлить арест нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

— Сейчас все обсуждают продление ареста Кокорина и Мамаева. Что вы думаете по этому поводу?

— Не знаю, что тут можно комментировать. Ужас, что творится у нас в стране. Очень жалко парней. Надеюсь, что им хватит здоровья и терпения, чтобы все выдержать. У Кокорина, насколько помню, была очень тяжелая травма и не менее сложная операция. Так что слова адвоката о его возможной инвалидности — это не шутки и не пафос. Дай бог пацанам сил. И, главное, сил их родителям. Желаю им не падать духом!

В октябре Кокорин м Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.

6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное