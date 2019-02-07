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    Рыжиков – о Кокорине и Мамаеве: «Ужас, что творится в стране, очень жалко парней»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал решение суда продлить арест нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    — Сейчас все обсуждают продление ареста Кокорина и Мамаева. Что вы думаете по этому поводу?

    — Не знаю, что тут можно комментировать. Ужас, что творится у нас в стране. Очень жалко парней. Надеюсь, что им хватит здоровья и терпения, чтобы все выдержать. У Кокорина, насколько помню, была очень тяжелая травма и не менее сложная операция. Так что слова адвоката о его возможной инвалидности — это не шутки и не пафос. Дай бог пацанам сил. И, главное, сил их родителям. Желаю им не падать духом!

    • В октябре Кокорин м Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
    • 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    Источник: Sportbox

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    07.02.2019 10:40
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    Комментарии74
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 7 февраля 2019, 16:09

      Что творится в стране? Уродам платят незаслуженные деньги за то что они по мячу редко попадают. Зато по башке стулом нормально, ножка тогда не болела? Чтобы у Рыжикова все такие знакомые ночью закурить просили.

      6
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 7 февраля 2019, 15:54

      какие-то неискренние сожаления от футболистов, будто из-под палки, и все похожие друг на друга, всем "жалко парней", корпоративная этика, понятное дело, но не дай бог, вам попасть в такую ситуацию, когда вы один, а против вас группа подонков - человек 8-10, еще и оголтелых, вроде Коко и Мамая, сознающих прекрасно, что у них бабла куча на счетах (отмажемся!!), но не отдающих себе отчета, что они публичные личности и вести себя должны соответствующим образом... лучше бы ты молчал, Сергей Рыжикоффф...

      3
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 7 февраля 2019, 14:44

      Для миллионеров надо полгода в СИЗО провести что бы понять, что твориться в стране..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > спартач-тверь 7 февраля 2019, 21:17

      Насчёт страны не знаю,но что представляет наше правосудие узнают очень хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 февраля 2019, 13:34

      Жалко парней. Дать им по стулу и пусть помахаются меж собой. Надо же им отвести душу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 февраля 2019, 12:15

      одно не пойму как можно сидеть лежать в палате сизо и посещать иногда спортзал стать инвалидом тем более он провёл несколько матчей за клуб после операции и востановлении?????????? вы там за дураков нас не держите

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 7 февраля 2019, 21:15

      Без нагрузки ,связки деградируют и всё .Там же всё лечение в основном состоит в нагрузках на колено.

      0
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > александр п 7 февраля 2019, 21:27

      я вот по утрам а иногда и вечерком делаю физ. упражнения т.е. приседания отжимание работа с гантелями и т. п. это называется ФИЗКУЛЬТУРА кто ему не даёт а на него похоже лень напала капризнуля ещё тот то ему дай то ему не так так что не надо усложнять всё в его руках

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 7 февраля 2019, 21:32

      Насколько знаю,там ежедневная многочасовая работа на специальных тренажёрах.А приседания да ещё с отягощенными скорее всего противопоказаны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > александр п 7 февраля 2019, 21:40

      так купи всё это в спортзал в чём проблема если денег жмёт то пусть родной клуб или кто там громко кричит в его защиту а их там не мало поспособствует еще и руководство сизо оценит и спасибо скажет

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 7 февраля 2019, 21:47

      Так ему спортзал запрещено каждый день посещать,да и спортзал там чуть ли не 12 кв метров,тренажёры особо некуда ставить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > александр п 7 февраля 2019, 21:52

      ну это уже его проблемы

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 7 февраля 2019, 21:55

      Это проблемы сборной и Зенита.А Кокорин через ЕСПЧ получит полную компенсацию,ещё и в шоколаде будет.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > александр п 7 февраля 2019, 22:20

      какой там ЕСПЧ клали мы эта контора уже давно нам не указ отстал ты от жизни пробей справки сам убедишься Шоколад ха он уже и так наелся его своими похождениями

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 7 февраля 2019, 22:28

      Выплачивают по решениям ЕСПЧ насколько знаю как миленькие.Яйца у нашего жулья ,дербанящего страну все на западе,всё сделают ,что им прикажут.Сейчас вот под Путина роют,настраивают против него народ,и не без успеха.

      0
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > александр п 7 февраля 2019, 22:36

      слышь не приплетай тут мне политику и путина не моё это найди другого и рви власть сколько влезет мы ведь про кокошку беспокоимся как он там без тренажёра только и всего

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 7 февраля 2019, 22:37

      А ты что не видишь,что тут голая политика,законом и не пахнет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 февраля 2019, 12:13

      Потерпевших не жалко? Не жалко тех, кто за батон колбасы взятый от голода уезжает на лет 5?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Asbjorn 7 февраля 2019, 13:52

      У нас что бы дело завели батон должен был стоить не менее 3000 рублей,да и то условку в худшем случае дадут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Asbjorn 7 февраля 2019, 13:53

      А потерпевшие зачем оскорбляли и провоцировали компанию под шафе?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 14:19

      А можно ссылку на видео где Кокорина и Мамаева водитель и Пак оскорбляли?

      3
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 14:23

      Показания свидетелей есть.На бомбе в первые дни об этом писали.Только что об этом Кокорин заявил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 14:39

      То есть если я скажу что Вы гей, то все мне поверят? Вас не смущает что Кокорин лицо заинтересованное? И его показания не могут быть использованы? На бомбе то же много чего пишут, и половина из написанного сплошная чушь. Вы видимо выборочно верите. Что Вас устраивает Вы верите, а остальному нет.

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 15:17

      Скоро суд состоится и мы всё узнаем,а вам не кажется странным ,что материалы дела засекречены в таком простом деле?А то что водила начал драку ,установлено следствием.А в первый день распространялась заведомая ложь,что драку начали футболисты.И вообще вся эта провокация шита белыми нитками.

      0
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 16:33

      А Вам не кажется что Вы бред несете? Дела засекречены, но все знают что следствие установило что драку начал водитель? Наверное следствие перед Вами отчиталось. А так же я знаю одного то ли комиссара Мегре, то ли Шерлока Холмса, который кричал что девушка, которая села к водителю в машину подстава. Мол это было подстроено. А он все раскрыл дедуктивным методом. Вы, случайно его не знаете?

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 7 февраля 2019, 16:35

      Следствием установлено, что водила начал драку? Ты следователь, что ли? Ещё никого не ознакомили с делом, а тебе уже всё рассказали?
      А засекречено это всё из-за того, что могут и 63 статью припаять.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 7 февраля 2019, 16:36

      Было такое сообщение,и фамилия следователя упоминалась.Да и на видео это хорошо видно.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 7 февраля 2019, 16:48

      Ты же сам пишешь, что материалы следствия засекречены и вдруг тут же утверждаешь, что следствие что-то там установило.
      Вот ты всё пишешь про видео, только ни разу не дал ссылки на это видео. Прям, как адвокат Кокорина, который тоже говорит про нарушения, но ни одного конкретно нарушения не называет.)))
      А может ты и есть адвокат Кокорина?)))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 16:49

      Засекретили не сразу.Было сообщение ,и фамилия следователя упоминалась.Про девушку первоначально вообще не упоминали.Организаторы провокации сообщили, что футболисты били бутылки и прыгал и по машинам на стоянке,а когда водитель сделал им замечание ,его зверски избили.Кроме того провокаторы сообщили о дебоше в Сапсане.Всё это оказалось полной ложью.После этого провокаторы стали рассказывать,что в машину села девушка из их компании.Из за чего сыр-бор разгорелся.И это оказалось гнусной ложью.Последняя информация ,не опровергнутая,что это была корреспондентка,невесть откуда появившаяся у ночного клуба и ведшая видеосъёмку компании ,после чего заманила компанию к машине ,где её уже ждал другой участник провокации.Без ложной скромности скажу ,что я сразу предположил ,что девушка участница подставы.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 7 февраля 2019, 16:57

      У меня хорошая память в отличии от тебя,всё это было на бомбе.А видео ты сам найдёшь если захочешь.Ну я появился на бомбе за неделю-две до событий.Зачем тебе адвокат,видео в сети есть.Из него всё ясно.Там всего две статьи УК ,прочитай и сам всё поймёшь.Исчерпывающий коммент дал Рубик Докоян,просто всё разжевал.

      0
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 17:12

      Ну если постоянно обращаетесь к тому что это на "Бомбардире" печаталось, то найдите здесь интервью Чочиева, в котором он рассказал что девушка была с компании Кокорина и Мамаева и она, по ошибке, села в чужую машину. Ну а Вы теперь продумайте как была исполнена провокация и девушку прям запихали в нужный автомобиль, чтобы скомпрометировать наших суперфутболистов. Советую воспользоваться дедукцией.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 17:26

      Чочиева там не было.А то что девушка корреспондент появилось позже, какой то известный журналист об этом сообщил.А более поздняя информация гласила ,что девушка сообщила водителю,спасите ,меня убивают.Т.е. она никак не могла быть из их компании.Советую лучше изучать информацию,тогда дедукция будет полезна.

      0
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 17:31

      Маразматик, Вы прочитали интервью Чочиева? Или опять свой бред несете? Так прочитайте. И поймете почему я сказал что девушка была с компании Кокорина и Мамаева.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 17:43

      Кто из нас маразматик или банальный дебил,мы узнаем когда рассекретят,непонятно для чего засекреченное дело.Чочиева там не было это точно,факт его интервью помню,а что бы оно содержало какую то важную информацию не помню.И главное ,его там не было.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 17:50

      А известный журналист там был? По Вашим словам да, был. Так же по Вашим словам и дело не засекречено, Вы же знаете все подробности. Или Вы только звиздеть можете, аргументируя "там я не помню. не помню, но интересного там ничего нет. кто мне не верит, тот идиот"

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 18:43

      Что то с головой у Вас не в порядке,где я писал,что известный журналист там был? В интервью Чочиева не было какой то новой информации,неизвестной на тот момент.Иначе бы я запомнил.А кто не в состоянии усвоить и переработать информацию,тот идиот по определению.

      0
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 19:03

      Придурок безмозглый это ты. С полным отсутствием логики. Чочиева там не было, он не может ничего знать. Журналиста там то же не было, но он все знает что и как произошло. А если провалы в памяти, пей таблетки. Чочиев сказал в интервью что девушка была с компании Кокорина и Мамаева. Но если для тебя это не новая информация, то тогда зачем ты звиздишь что это была спланированная провокация.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 19:09

      Чочиев повторил то ,что тогда сообщали СМИ, он не сообщил ,что разговаривал на эту тему с кем либо из компании.А после этого были сообщения опровергающие то что девушка,из их компании.Ты реальный дебил,школу наверно не закончил.А журналисты пользуются инсайдом и несут ответственность своей репутацией.Если ты придурок ,знаешь ,что это такое.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 19:27

      Ты сходи д/сад закончи, так как ты как был в детстве идиотом, таким и остался. Интервью Чочиева меньше недели. Ну конечно за полгода он так и не узнал что и как произошло.Он не знал что за консультациями к тебе обращаться надо. А если ты веришь репутации журналистов, то ты реально дебил. Наконец-то я узнал что означает твоя буква П в нике. Александр П(из.дли.вый)

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 19:56

      У тебя действительно серьёзные проблемы с головой.Чочиев один из первых если не первый ,кто выразил публичную поддержку Кокорину и было это то на бомбе ли в октябре,то ли в ноябре.В феврале его интервью на бомбе я что то не заметил.

      -1
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 20:28

      а если я найду, то ты с крыши сбросишься? ведь как ты будешь жить с тем, что все будут знать какое ты безмозглое существо.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 20:37

      На бомбе в феврале не найдёшь .И всем плевать на тебя и то что ты придурок,так что не парься по этому поводу.

      0
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 20:51

      ну на мнение Александра П(из.даб.олова) мне плевать. кому интересно мнение такого дауна как ты. Ты известный баран-хвастун, который кроме бреда ничего и сказать не может.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 20:55

      Ты когда уже найдёшь февральское интервью Чочиева на бомбе?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 21:07

      А ты с крыши сбросишься? И что же ты барашка не рассказал всем, что журналист Симонов врать не может. Что он переживает за свою репутацию. Открой всем нам глаза, а то все думают что он бред написал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 7 февраля 2019, 21:09

      Какой ещё Симонов? Лечись,не запускай .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 7 февраля 2019, 21:39

      Для такого дурбалайфа как ты могу подсказку дать. Это тот, который сказал что у него есть информация, что в "Зенит" может вернуться Спаллетти. Как, ты же отписался в этой теме, и не знаешь кто журналист? А как же ты запомнил того журналиста, кто писал про провокацию с Кокориным и Мамаевым? Или не было никакого журналиста и это твои очередные бредни?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Бенедиктус 8 февраля 2019, 12:11

      Лечись.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 8 февраля 2019, 13:34

      Как только ты с крыши прыгнешь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 7 февраля 2019, 11:37

      "Госпади, поглядите, чё деятся!" Сергей, как-будто первый день замужем. Ужас в ответ на ужас, так что всё в норме. Если кому-то кажется, что перебор, то кому-то кажется, что маловато. У нас демократия и разброс мнений.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Vratarь 7 февраля 2019, 13:25

      Это где демократия?))))
      В демократическом обществе судебная система независима, и существует такое понятие как «судебная практика» (не только на бумаге, как у нас). Так что до демократии в России ещё лет 100, не меньше :).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь > la verdad 7 февраля 2019, 13:30

      Это про какую демократию говорить? Не надо всех под американку или шведку чесать. У нас наша демократия. Без шуток. Она такая, и это - демократия!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Vratarь 7 февраля 2019, 13:54

      В России нет и не может быть демократии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь > александр п 7 февраля 2019, 14:17

      Я добавлю, пользуясь вашими определениями: "Нет, не может быть и не нужна" - тогда всё согласуется.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Vratarь 7 февраля 2019, 14:20

      Отвечу словами У.Черчилля, демократия ужасный строй ,с массой пороков,но к сожалению за всю свою историю человечество ничего лучше не придумало.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь > александр п 7 февраля 2019, 14:31

      Так это ж англичанин сказал! У них -да, кто ж спорит?! Он пусть у нас поживёт лет пятьсот - не так заговорит

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      александр п > Vratarь 7 февраля 2019, 15:10

      Так никто не спорит,поэтому мы 1000 лет в жопе и сидим.За одним исключением,были у нас два процветающих государства,отгадай какой у них был строй ,в течении 500 лет?

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      Vratarь > александр п 7 февраля 2019, 18:33

      В жопе сидят все страны, но глубже те, кто верит, что другие в ней не сидят.

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      александр п > Vratarь 7 февраля 2019, 18:48

      А что по твоему сидеть в жопе? Зарплата учителя 300 тысяч рублей в месяц на наши деньги,это по сравнение в Россией это просто жопа или полная жопа?

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      Vratarь > александр п 7 февраля 2019, 21:21

      Но-но-но! Никогда не сравнить жизнь через зарплату по обменному курсу. Популизм. Даже не начинайте! Жопа - это когда вы не найдёте особо счастливых людей в англо-америке, хотя как раз они лучше других умеют убедить всех остальных, что везде, кроме них - жопа

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      александр п > Vratarь 7 февраля 2019, 21:28

      Можно ещё сравнивать по продолжительности жизни,по размерам пенсий.Конечно наш пенсионер с пенсией сто пятьдесят долларов ,счастливей американского ,каждый год плавающего в морских круизах.Я был в США им там глубоко наплевать на другие страны.Они путают Австрию с Австралией.

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      Vratarь > александр п 7 февраля 2019, 22:05

      Наплевать и быть счастливым разные эмоции. Как неграмотность и самоуверенность.

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      александр п > Vratarь 7 февраля 2019, 22:11

      Нищета,отсутствие медицины и лекарств,высокий уровень преступности -по твоему это счастье,о котором мечтают американцы.

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      Vratarь > александр п 7 февраля 2019, 23:02

      А мы-то тут при чём? Это их страна - пусть сами думают

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      александр п > Vratarь 8 февраля 2019, 08:40

      Ты американец?

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      Vratarь > александр п 16 февраля 2019, 20:11

      А ты?

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      александр п > Vratarь 16 февраля 2019, 20:16

      Нет ,но я живу в стране где народ нищает,медицина и образование деградирует.

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      Vratarь > александр п 16 февраля 2019, 20:27

      А я живу в стране, где многие примеряют чужую рубашку, и от этого своя всегда жмёт.

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      zritelx 7 февраля 2019, 11:37

      Уважал раньше Рыжикова, как он смотрит если ему, либо жене кто-то по голове стулом.

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      Dinamo 31 > zritelx 7 февраля 2019, 11:42

      Согласен полностью и не понимаю этих желел вы на себя примерте рубаху потерпевших а потом жалейти кто вам нос разабьет. А эти придурки так делали и понимали что им срук сойдет за бабки они же властилины мира. Уроды.

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      александр п > Dinamo 31 7 февраля 2019, 13:58

      Никто на бомбе не может дать мне ответа на простой вопрос, если вас и ваших друзей обзовут гнойными пи.орами ,а ваших спутниц грязными шлюхами и после этого дадут вам со всей силы в рыло ,ваши действия?

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      Dinamo 31 > александр п 7 февраля 2019, 14:40

      Может вопрос не правильно ставиться я вот из того что вы написали понимаю все двояко либо вы были сними и слышали что их первых оскорбили и как оскарбили они ответели стульями. Правильно я понял? Если даже и так они должны понимать что они публичные личности и должны понимать как вести себя в таких ситуациях и не опускаться ниже стула

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      Viper for CSKA 7 февраля 2019, 11:09

      Полностью согласен с первой частью предложения, а вот вторая вызывает серьезные сомнения.

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      derrik2000 > Viper for CSKA 7 февраля 2019, 11:39

      "Ужас, что творится у нас в стране."
      С этим согласен, но вместо "жалелки парней" высказался бы так:
      "Что за страна, где безголовые юнцы с миллионами в кармане чувствуют себя хозяевами жизни не только своей, но и жизней других людей?"

      Так, по моему мнению, было бы логичнее.

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