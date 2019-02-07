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    Хоккеист Бобков: «Теперь Моуринью будет знать, что даже по ковру на льду надо аккуратно ходить»

    Хоккеист «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал эпизод с падением Жозе Моуринью перед матчем КХЛ.

    Экс-главный тренер «Челси», «Интера», «Реал и «Манчестер Юнайтед» участвовал в символическом вбрасывании шайбы перед игрой «Авангарда» и СКА.

    «Получилось как получилось. Может быть, он в первый раз на лед выходил. Теперь будет знать, что даже по ковру на льду надо аккуратно ходить.

    Но хочется его поблагодарить за визит. К сожалению, не успел сфотографироваться с Моуринью. Но утром на раскатке он пришел в раздевалку, каждому из нас пожал руку. Было очень приятно», – сказал Бобков.

    • Португалец покинул «МЮ» 18 декабря.
    • При его преемнике Уле-Гуннаре Сульшере команда выиграла девять матчей из 10, один сыграв вничью.

    Источник: «Известия»

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    07.02.2019 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 8 февраля 2019, 12:37

      Вот это он исполнил пируэт! За 90 000 евро))

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