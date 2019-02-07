Хоккеист Бобков: «Теперь Моуринью будет знать, что даже по ковру на льду надо аккуратно ходить»

Хоккеист «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал эпизод с падением Жозе Моуринью перед матчем КХЛ.

Экс-главный тренер «Челси», «Интера», «Реал и «Манчестер Юнайтед» участвовал в символическом вбрасывании шайбы перед игрой «Авангарда» и СКА.

«Получилось как получилось. Может быть, он в первый раз на лед выходил. Теперь будет знать, что даже по ковру на льду надо аккуратно ходить.

Но хочется его поблагодарить за визит. К сожалению, не успел сфотографироваться с Моуринью. Но утром на раскатке он пришел в раздевалку, каждому из нас пожал руку. Было очень приятно», – сказал Бобков.

Португалец покинул «МЮ» 18 декабря.

При его преемнике Уле-Гуннаре Сульшере команда выиграла девять матчей из 10, один сыграв вничью.

twit text — Руслан Абушкин (@abushkin) 4 февраля 2019 г.