Васильев: «Дзюбе и всем футболистам даже не снилось, что такое настоящий спорт. Им надо побыть на сборе с биатлонистами»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил заработки в биатлоне и футболе.

«Член сборной России по биатлону достаточно не обеспечен. У нас не хоккей или футбол.

Это миф, что наши лучшие спортсмены получают огромные деньги. Они их зарабатывают именно в гонках. И не какие-то космические средства. 15 тысяч евро за победу на этапе Кубка мира. Я считаю, что это вообще ничего по сравнению с гонорарами футболистов, которые по мячу не могут попасть.

Какой Дзюба? Ему даже не снилось, что такое настоящий спорт. Как и всем футболистам. Для этого им надо хотя бы неделю побыть на сборе с биатлонистами», – сказал Васильев.