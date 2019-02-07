Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Васильев: «Дзюбе и всем футболистам даже не снилось, что такое настоящий спорт. Им надо побыть на сборе с биатлонистами»

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил заработки в биатлоне и футболе.

    «Член сборной России по биатлону достаточно не обеспечен. У нас не хоккей или футбол.

    Это миф, что наши лучшие спортсмены получают огромные деньги. Они их зарабатывают именно в гонках. И не какие-то космические средства. 15 тысяч евро за победу на этапе Кубка мира. Я считаю, что это вообще ничего по сравнению с гонорарами футболистов, которые по мячу не могут попасть.

    Какой Дзюба? Ему даже не снилось, что такое настоящий спорт. Как и всем футболистам. Для этого им надо хотя бы неделю побыть на сборе с биатлонистами», – сказал Васильев.

    • По информации Sports.ru, в 2018 году Дзюба заработал 3,6 миллиона евро.

    Источник: «Спорт День за Днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2019 06:14
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 15:16

      Футбол все же более доходный и более популярный вид спорта. А то что перекормили наших футболистов ,это верно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 7 февраля 2019, 14:53

      Деньги зло. Особенно, когда их больше в чужом кармане.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 7 февраля 2019, 14:07

      Изменить лимит и зарплаты у наших футболистов будут в разы меньше.А уровень футбола повысится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 7 февраля 2019, 09:57

      При чем тут настоящий спорт или не настоящий. Платят деньги не за спорт, не за победы, а за популярность. За рекламную аудиторию, за количество просмотров. Хочешь заработать деньги - создай религию. Футбол - это религия. Биатлон - это спорт.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > altezzik 7 февраля 2019, 16:38

      Ну да видимо спорт для инвалидов вон вся европа одни асматики особенно северные страны )))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 7 февраля 2019, 09:36

      Судя по результатам наших биатлонистов - они там только бухают.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 февраля 2019, 09:25

      Все в чужой карман смотрят. Чего же ты, Васильев, в футбол не пошел, раз там так хорошо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 7 февраля 2019, 08:48

      Браво. статья супер. некоторые игроки на перерыв или после финального свистка идут а у них голова сухая.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER 7 февраля 2019, 08:45

      Хвала и уважение господину Васильеву (очень люблю биатлон), но причем тут Дзюба или любой другой футболист. Они не виноваты, что в данном виде спорта крутятся такие огромные деньги. Конечно, хочется, чтобы они за такие бабки оставляли всех себя на поле, но так уж вышло, что и сидя на скамье, они получают бешеные зарплаты.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий > RUSSIANPOWER 7 февраля 2019, 10:31

      Вот про это-то и говорит между строк Дима. Просто есть у спортсменов таких "лошадиных" видов спорта некая в каком-то роде обида. Пашут как сумасшедшие. Результатов добиваются в разы выше футболистов, страну прославляют НЕ ШАМПАНСКИМ в Монако, не фото с шлюхами в бане и т.п., а доход невелик. К сожалению, это не только в биатлоне. Просто Васильеву не надо с футболом, хоккеем сравнивать и на личности переходить, может его кто-то, чем-то зацепил в этом вопросе и наверняка выдернули из контекста. Всем лыжникам и биатлонистам огромный привет и удачи!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11