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    Бускетс: «Ничья в Эль Класико закономерна. «Барселона» и «Реал» — лучшие команды Европы»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итог ничьей с «Реалом» (1:1) в первом матче полуфинала Кубка Испании.

    «В целом, ничья закономерна. Команды справились друг с другом. Теперь все решится в ответном матче. Вероятность прохода «Реала» равна 50%, даже несмотря на то, что они будут играть дома.

    В таких матчах не может быть фаворита. «Барселона» и «Реал» — лучшие команды Испании и Европы на данный момент», — сказал Бускетс.

    • Голы на счету Лукаса Васкеса (6 минута) и Малкома (57).
    • 30-летний Бускетс провел на поле весь матч.
    • Нападающий каталонцев Лионель Месси вышел на поле на 63 минуте.
    • Ответная встреча состоится 27 февраля на «Камп Ноу».

    Источник: Твиттер El Chiringuito TV

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    07.02.2019 01:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 7 февраля 2019, 13:19

      Если победили, запели б по другому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 февраля 2019, 09:02

      https://worldoftanks.ru/referral/e089b390a31442a6b3c5e57bab27ce35

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 7 февраля 2019, 08:43

      В настоящий момент далеко не лучшие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 04:32

      Не неси чуши, с конца вы лучшие

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > SuperPAV9 7 февраля 2019, 14:03

      Зенит лучшая!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 февраля 2019, 03:13

      Ответная на бернабеу так-то

      1
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