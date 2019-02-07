Если победили, запели б по другому
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итог ничьей с «Реалом» (1:1) в первом матче полуфинала Кубка Испании.
«В целом, ничья закономерна. Команды справились друг с другом. Теперь все решится в ответном матче. Вероятность прохода «Реала» равна 50%, даже несмотря на то, что они будут играть дома.
В таких матчах не может быть фаворита. «Барселона» и «Реал» — лучшие команды Испании и Европы на данный момент», — сказал Бускетс.
- Голы на счету Лукаса Васкеса (6 минута) и Малкома (57).
- 30-летний Бускетс провел на поле весь матч.
- Нападающий каталонцев Лионель Месси вышел на поле на 63 минуте.
- Ответная встреча состоится 27 февраля на «Камп Ноу».