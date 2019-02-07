Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итог ничьей с «Реалом» (1:1) в первом матче полуфинала Кубка Испании.

«В целом, ничья закономерна. Команды справились друг с другом. Теперь все решится в ответном матче. Вероятность прохода «Реала» равна 50%, даже несмотря на то, что они будут играть дома.

В таких матчах не может быть фаворита. «Барселона» и «Реал» — лучшие команды Испании и Европы на данный момент», — сказал Бускетс.