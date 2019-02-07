Ракицкий: «Я патриот Донецкого края, мне трудно без самого любимого города»

Новый защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал об отношении к Донецку.

Украинец является воспитанником «Шахтера» и выступал за клуб с 2006 года. Переход в команду Сергея Семака состоялся 28 января.

«Сделал татуировку горняка не так давно, года два назад. Я патриот Донецкого края. Донецк — мой самый любимый город. Мне без него трудно.

Когда все произошло и нам пришлось уехать из родного города, это ударило по всем: по болельщикам «Шахтер», по футболистам. А какое давление было на клуб!

Мы скитались туда-сюда. Сначала говорили, что будем базироваться в Харькове, потом перекинули в Киев. Многое потеряли. «Донбасс-Арена» была прекрасным стадионом. Мое сердце всегда будет там.

А сейчас, увы, не так много болельщиков, которые так же переживают за нас и ходят на стадион. То же самое можно сказать и про чемпионат Украины. Многим людям сейчас не до футбола», – сказал Ракицкий.