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    Ракицкий: «Я патриот Донецкого края, мне трудно без самого любимого города»

    Новый защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал об отношении к Донецку.

    Украинец является воспитанником «Шахтера» и выступал за клуб с 2006 года. Переход в команду Сергея Семака состоялся 28 января.

    «Сделал татуировку горняка не так давно, года два назад. Я патриот Донецкого края. Донецк — мой самый любимый город. Мне без него трудно.

    Когда все произошло и нам пришлось уехать из родного города, это ударило по всем: по болельщикам «Шахтер», по футболистам. А какое давление было на клуб!

    Мы скитались туда-сюда. Сначала говорили, что будем базироваться в Харькове, потом перекинули в Киев. Многое потеряли. «Донбасс-Арена» была прекрасным стадионом. Мое сердце всегда будет там.

    А сейчас, увы, не так много болельщиков, которые так же переживают за нас и ходят на стадион. То же самое можно сказать и про чемпионат Украины. Многим людям сейчас не до футбола», – сказал Ракицкий.

    • Игрок провел в 209 матчей за родной клуб.
    • Выиграл 19 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Украины.
    • «Зенит» — лидер турнирной таблицы РПЛ.
    • Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2019 00:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 7 февраля 2019, 16:47

      Смело сказал! Сколько вони от хохлов теперь придёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 13:00

      Трудно команде играть в чужом городе. Но Шахтер на удивление держится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 7 февраля 2019, 11:01

      Очень сочувствую Ракицкому и всем уроженцам замечательного города, на газонах которого росло самое большое в мире количество роз на одного жителя. Когда во времена СССР после Жданова (Мариуполя) Ильичевки или Горловки я летом приезжал в Донецк, он казался просто прекрасным. Даже не хочется думать что там сейчас.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 7 февраля 2019, 09:16

      Понятное дело.Я вообще не понимаю : как Шахтер существует и в Европе играет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 7 февраля 2019, 01:01

      Блин, Ярик у нас даже проголосовать теперь не сможет. На украине всё для народа.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 февраля 2019, 00:37

      Донецкий край - это же Россия, только Новая!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > prezent2017 7 февраля 2019, 04:55

      Тебе старой не хватает..пол страны необработанной стоит ..старухи и собаки ..работы нет ..все уехали ..Не надоело всех кормить Приднестровье , Абхазию , Крым , Донецк , Южную Осетию , Кавказ и .т.д и т.д..

      4
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      Рейтинг: -546

      massaboss > Путник 13 7 февраля 2019, 07:31

      Согласен. Добавлю только, что зато Москва впереди планеты всей. Закормили до предела. В деревнях бабки пусть митингуют у сельсовета сколько хотят, а вот если в Москве буза начнется, тогда властям страшнно.

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Путник 13 7 февраля 2019, 09:28

      Там же наши люди живут, как тебе не стыдно, рогуль дешевый! Пусть все сдохнут, а моя хата с краю.

      1
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