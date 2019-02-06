Семин: «Локомотив» в нужном состоянии. У нас достаточно времени, чтобы улучшить нюансы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги поражения от «Локомотива» (0:1) в товарищеском матче.

– Какую информацию вы получили по итогам сегодняшнего матча?

– Информация положительная. Матч был напряженным, как будто начался чемпионат. Много единоборств.

На сегодняшний момент «Краснодар» опережает нас в физике. Уже 14 февраля у них официальный матч.

Но 70 минут мы играли в хороший футбол. Все, о чем мы просили игроков, они выполнили.

– В каком состоянии сейчас футболисты?

– Состояние то, которое мы и планировали. У нас достаточно времени, чтобы улучшить нюансы.

– Какие задачи команда будет решать на втором сборе?

– Предоставим футболистам игровую практику, посмотрим на взаимодействия. Сейчас мы играем немного по-другому. Больше рискуем. Работаем над тактикой. Конечно же, улучшаем физику.

– Судья сегодня позволял бороться.

– Это хорошо. Меньше остановок, выше темп. Никто не получил травм, хотя единоборства были жесткие.