Семин: «Локомотив» в нужном состоянии. У нас достаточно времени, чтобы улучшить нюансы»

Результат в товарняках не так важен ,главное наигрывать связи.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги поражения от «Локомотива» (0:1) в товарищеском матче.
– Какую информацию вы получили по итогам сегодняшнего матча?
– Информация положительная. Матч был напряженным, как будто начался чемпионат. Много единоборств.
На сегодняшний момент «Краснодар» опережает нас в физике. Уже 14 февраля у них официальный матч.
Но 70 минут мы играли в хороший футбол. Все, о чем мы просили игроков, они выполнили.
– В каком состоянии сейчас футболисты?
– Состояние то, которое мы и планировали. У нас достаточно времени, чтобы улучшить нюансы.
– Какие задачи команда будет решать на втором сборе?
– Предоставим футболистам игровую практику, посмотрим на взаимодействия. Сейчас мы играем немного по-другому. Больше рискуем. Работаем над тактикой. Конечно же, улучшаем физику.
– Судья сегодня позволял бороться.
– Это хорошо. Меньше остановок, выше темп. Никто не получил травм, хотя единоборства были жесткие.
- «Локомотив» — действующий чемпион России.
- После 17 туров команда занимает пятое место.
- Премьер-лига возобновится в марте.