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    Семин: «Локомотив» в нужном состоянии. У нас достаточно времени, чтобы улучшить нюансы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги поражения от «Локомотива» (0:1) в товарищеском матче.

    – Какую информацию вы получили по итогам сегодняшнего матча?

    – Информация положительная. Матч был напряженным, как будто начался чемпионат. Много единоборств.

    На сегодняшний момент «Краснодар» опережает нас в физике. Уже 14 февраля у них официальный матч.

    Но 70 минут мы играли в хороший футбол. Все, о чем мы просили игроков, они выполнили.

    – В каком состоянии сейчас футболисты?

    – Состояние то, которое мы и планировали. У нас достаточно времени, чтобы улучшить нюансы.

    – Какие задачи команда будет решать на втором сборе?

    – Предоставим футболистам игровую практику, посмотрим на взаимодействия. Сейчас мы играем немного по-другому. Больше рискуем. Работаем над тактикой. Конечно же, улучшаем физику.

    – Судья сегодня позволял бороться.

    – Это хорошо. Меньше остановок, выше темп. Никто не получил травм, хотя единоборства были жесткие.

    • «Локомотив» — действующий чемпион России.
    • После 17 туров команда занимает пятое место.
    • Премьер-лига возобновится в марте.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    06.02.2019 23:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 12:53

      Результат в товарняках не так важен ,главное наигрывать связи.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 февраля 2019, 10:18

      По крайней мере, команды действительно играли в футбол,а не катали мяч туда-сюда и просто хорошо,что обошлось без травм-действительно заметна работа главных тренеров обеих команд!

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 7 февраля 2019, 09:31

      Краснодар был легче и немного сыгранее, хотя результат в очередной раз сделала молодежь.
      Локо играл в свой футбол. Очень было похоже на матч РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 февраля 2019, 00:21

      "Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги поражения от «Локомотива» (0:1) в товарищеском матче."

      Сам себе проиграл что ли?
      Бомбардир! Ау-у-у!
      У тебя грамотные специалисты есть? Или одни гастарбайтеры работают?
      На редакторе экономишь?

      1
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      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > maygli 7 февраля 2019, 06:55

      Ну опечатался человек, с кем не бывает. А ты уже тут желчью забрызгал..
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