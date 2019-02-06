Адвокат Мамаева: «Мы обжалуем продление ареста»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказал мнение по поводу решения суда продлить арест футболисту.

«Это правовой нигилизм. Есть явное нарушение, но суд закрывает на это глаза, никак не реагирует. Это недопустимо. Суд дает повод для очередных обжалований. Отвлекает сторону защиты от непосредственного изучения материалов данного дела и соответственно не дает возможности полностью реализовать право на защиту, поскольку мы вынуждены заниматься процедурными вопросами, которые положительно никак не влияют на ускорение судопроизводства по данному делу», – сказал адвокат.

В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля. Сегодня арест игроков был продлен еще на два месяца.

Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное