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    Адвокат Мамаева: «Мы обжалуем продление ареста»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказал мнение по поводу решения суда продлить арест футболисту.

    «Это правовой нигилизм. Есть явное нарушение, но суд закрывает на это глаза, никак не реагирует. Это недопустимо. Суд дает повод для очередных обжалований. Отвлекает сторону защиты от непосредственного изучения материалов данного дела и соответственно не дает возможности полностью реализовать право на защиту, поскольку мы вынуждены заниматься процедурными вопросами, которые положительно никак не влияют на ускорение судопроизводства по данному делу», – сказал адвокат.

    В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля. Сегодня арест игроков был продлен еще на два месяца.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2019 20:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 7 февраля 2019, 07:49

      В нашей стране это не имеет смысла.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 февраля 2019, 03:55

      Мне кажется, чем больше будут молчать адвокаты, тем лучше будет для самих футболеров

      1
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      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > Бухбух 7 февраля 2019, 07:09

      Да лан тебе. Лучше давить всем вокруг на жалость, писать шаблонные письма и рассуждать про заговоры. И, главное, улыбаться и позировать в суде, чтобы все знали, что им на всё и всех насрать.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 февраля 2019, 00:40

      это стандартная процедура которая делается всегда на автомате.

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