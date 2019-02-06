Ракицкий: «Давно хотел уйти из «Шахтера». В этот раз четко решил»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью передаче «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, что давно принял решение покинуть донецкий «Шахтер».

29-летний футболист перешел в петербургский клуб из украинского в этом месяце, подписав контракт на 3,5 года.

– Главный тренер объяснил принципы игры «Зенита». Я взрослый человек, я все понял и сразу стал делать то, что требуется. Есть подсказ на поле, так что адаптация прошла быстро. Думаю, в дальнейшем будет все лучше.

– Было понимание, на какую позицию вас хочет видеть Семак?

– Нет, позиция-то одна – левый центральный защитник. Как же я буду справа играть? Я левша. Об этом речи не шло, речь шла о том, есть ли желание перейти в «Зенит».

– «Шахтер» приучил, что игроки из него обычно уезжают за большие деньги в Западную Европу. Насколько легко согласились перейти в «Зенит», с учетом политической ситуации, да и того, что на постсоветском пространстве это клубы примерно одного веса?

– Я хотел уйти, настало мое время уйти из «Шахтера». Я принял решение. Каждое трансферное окно думал: «Может, пойти попробовать?» В этот раз я четко сказал: хочу уйти. «Зенит» – великолепная команда, великолепный город. Буду биться за него.