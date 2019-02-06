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    Ракицкий: «Давно хотел уйти из «Шахтера». В этот раз четко решил»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью передаче «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, что давно принял решение покинуть донецкий «Шахтер».

    29-летний футболист перешел в петербургский клуб из украинского в этом месяце, подписав контракт на 3,5 года.

    – Главный тренер объяснил принципы игры «Зенита». Я взрослый человек, я все понял и сразу стал делать то, что требуется. Есть подсказ на поле, так что адаптация прошла быстро. Думаю, в дальнейшем будет все лучше.

    – Было понимание, на какую позицию вас хочет видеть Семак?

    – Нет, позиция-то одна – левый центральный защитник. Как же я буду справа играть? Я левша. Об этом речи не шло, речь шла о том, есть ли желание перейти в «Зенит».

    – «Шахтер» приучил, что игроки из него обычно уезжают за большие деньги в Западную Европу. Насколько легко согласились перейти в «Зенит», с учетом политической ситуации, да и того, что на постсоветском пространстве это клубы примерно одного веса?

    – Я хотел уйти, настало мое время уйти из «Шахтера». Я принял решение. Каждое трансферное окно думал: «Может, пойти попробовать?» В этот раз я четко сказал: хочу уйти. «Зенит» – великолепная команда, великолепный город. Буду биться за него.

    • В этом сезоне Ракицкий провел за «Шахтер» 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • По информации СМИ, зарплата защитника в «Зените» составит 2,5 миллиона евро в год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2019 19:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 февраля 2019, 03:58

      Ракицкий: "Давно хотел уйти из Шахтера, но спроса почему-то не было".

      0
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      Рейтинг: +151

      platinum93 > Бухбух 7 февраля 2019, 08:14

      ты лучше вырви из контекста, "буду биться за него!, чем свою мысль

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 февраля 2019, 03:39

      Ну если он и играть будет так же уверенно, как говорит, то порадуемся

      1
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      Рейтинг: +47

      Vincent Jones 6 февраля 2019, 23:59

      Хочется увидеть Ракицкого, который был года 3 назад. Последние сезоны запоминались только его привозы и травмы. Может, смена обстановки пойдёт на пользу. Удачи

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 февраля 2019, 22:48

      Удачи,Ярослав!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 февраля 2019, 22:08

      устал чел уже от скакуасов.. вот и будет играть и жить в прекрасном городе и главное -СПОКОЙНО

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 февраля 2019, 19:36

      Господину Орлову очень понравится это вью!!! А вот будет ли толк как от футболиста, узнаем совсем скоро!

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