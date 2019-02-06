Бывший врач «Спартака»: «В СИЗО нужно отправить реабилитолога, если мы хотим увидеть Кокорина на поле»

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков считает, что дальнейшее пребывание в СИЗО нападающего «Зенита» Александра Кокорина скажется на его здоровье.

Ранее футболист жаловался на боль в колене. В марте прошлого года он перенес операцию на крестообразных связках.

«Все знают, что Кокорин оказался там по собственной инициативе. Сам он, наверное, уже жалеет и бьется головой о стену. Что касается колена, то мы его не видим, мы не знаем, в каком оно состоянии. Плюс еще и тюремные стены, которые не способствуют реабилитации. Если мы хотим рано или поздно увидеть Кокорина на поле, то туда надо реабилитолога. Это если смотреть на горизонт.

Вы знаете, даже эти стены, питание, да и вообще вся эта атмосфера не очень способствуют подготовке профессионального спортсмена. Если бы он вышел сегодня, то на все про все, на реабилитацию ему бы потребовалось около месяца. А так, думаю, больше.

Может ли Кокорин завершить из-за травмы карьеру? Я бы этого не хотел. Надежда всегда умирает последней. Рано или поздно, мы увидим его на поле, если конечно его не посадят на 10 лет», – сказал Васильков.

В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля. Сегодня арест всех четверых был продлен еще на два месяца.