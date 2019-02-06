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    Бывший врач «Спартака»: «В СИЗО нужно отправить реабилитолога, если мы хотим увидеть Кокорина на поле»

    Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков считает, что дальнейшее пребывание в СИЗО нападающего «Зенита» Александра Кокорина скажется на его здоровье.

    Ранее футболист жаловался на боль в колене. В марте прошлого года он перенес операцию на крестообразных связках.

    «Все знают, что Кокорин оказался там по собственной инициативе. Сам он, наверное, уже жалеет и бьется головой о стену. Что касается колена, то мы его не видим, мы не знаем, в каком оно состоянии. Плюс еще и тюремные стены, которые не способствуют реабилитации. Если мы хотим рано или поздно увидеть Кокорина на поле, то туда надо реабилитолога. Это если смотреть на горизонт.

    Вы знаете, даже эти стены, питание, да и вообще вся эта атмосфера не очень способствуют подготовке профессионального спортсмена. Если бы он вышел сегодня, то на все про все, на реабилитацию ему бы потребовалось около месяца. А так, думаю, больше.

    Может ли Кокорин завершить из-за травмы карьеру? Я бы этого не хотел. Надежда всегда умирает последней. Рано или поздно, мы увидим его на поле, если конечно его не посадят на 10 лет», – сказал Васильков.

    В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля. Сегодня арест всех четверых был продлен еще на два месяца.

    Источник: Sport24

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    06.02.2019 17:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 11:04

      Хорошего реабилитолога ,улучшить питание ,наладить атмосферу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 6 февраля 2019, 23:02

      Реабилитолог то чем провинился?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 6 февраля 2019, 22:45

      Не хотим видеть на поле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 6 февраля 2019, 22:03

      Не дадут им играть. Их через колено ломают. Ломают и психологически и физически . Это показательная порка. За то что ничего не поняли после Монако. За езду по пьяне по встречке, за пальбу с пистолета. А самое главное, в назидание другим. Не прыгайте на чиновников. ваше дело не по ночным клубам шляться, а играть . Вам за это платят очень большие деньги. Будьте добры не хамить в лицо народу. Наше правосудие в очередной раз показало,
      1). чиновник прав.
      2).Чиновник всегда прав.
      3). Если чиновник не прав, то смотрите пункт 2 !

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > morgan59 6 февраля 2019, 22:25

      Зато если они эту ломку выдержат на поле выйдут совершенно другие люди, возможно куда сильнее и цель неё нынешних. Полгода в СИЗО это жесть, учитывая что наворотили они максимум на полгода условки если по закону. Самое страшное что система подтверждает что переварит подобным способом она любого кто не вовремя попадется под её колесо. Не по закону, а по произволу.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Gek Dement 6 февраля 2019, 23:14

      Групповое избиение до двух лет лишения свободы,,,это если лёгкий вред здоровью,,,,,а средний до 5 лет,,,,а так как у них было два групповых избиений за день,,,,,то это уже о снисхождение не стоит мечтать,,,почитай кодекс какие там шесть месяцев,,,,

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 февраля 2019, 20:43

      В СИЗО нужно отправлять Путина, Сечина, Лаврова, Ротенберга (2 раза), Миллера, Володина, Чайку, Бастрыкина, Матвиенко, Чубайса, Ковальчука, Пригожина, Радулгина, Золотова и т.д. и т.п. То есть всех предателей русского народа.

      4
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 6 февраля 2019, 20:18

      Нужно реабилитологу тоже кому нибудь стулом врезать. И все. Саша спасён.

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 6 февраля 2019, 20:13

      как бы вы ни хотели увидеть его на футбольном поле, в профессиональном футболе его уже точно не будет. Меньше года ему не дадут, и даже если в апреле зачтут полгода в СИЗО за год, восстановить кондиции суставов и связок после полугодичного отсутствия лечебно-профиликтических процедур он не сможет.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Вомбат 6 февраля 2019, 20:24

      Ежу понятно, что все это отмазки, адвокаты просто не могут найти других причин, почему его надо выпустить, хоть под домашний арест. Да и при чем тут суставы, если у него кресты???

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 февраля 2019, 19:49

      Я бы, например, хотел видеть на футбольном поле профессионалов!!! А упомянутую выше личность никак не отнесешь к профессионалам, ну если только в чем-то другом!!!

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 февраля 2019, 19:23

      ключевое слово ЕСЛи!)))

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 февраля 2019, 19:22

      не хотим

      0
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