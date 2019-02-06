Барелла отказался переходить в «Челси» по семейным обстоятельствам. Клубы согласовали трансфер за 50 миллионов

Ребята мне надо заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!
Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла мог переехать в АПЛ в зимнее трансферное окно.
Итальянский клуб договорился с «Челси» по трансферу футболиста за 50 миллионов евро, но хавбек отказался от перехода.
Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонцы предложили 21-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год. Несмотря на это, он остался в Италии по семейным обстоятельствам.
- В текущем сезоне Барелла провел за «Кальяри» 23 встречи, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
- Действующий контракт футболиста рассчитан до середины 2022 года.