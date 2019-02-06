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    Барелла отказался переходить в «Челси» по семейным обстоятельствам. Клубы согласовали трансфер за 50 миллионов

    Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла мог переехать в АПЛ в зимнее трансферное окно.

    Итальянский клуб договорился с «Челси» по трансферу футболиста за 50 миллионов евро, но хавбек отказался от перехода.

    Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонцы предложили 21-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год. Несмотря на это, он остался в Италии по семейным обстоятельствам.

    • В текущем сезоне Барелла провел за «Кальяри» 23 встречи, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до середины 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    06.02.2019 16:46
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    Комментарии77
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 22:24

      Ребята мне надо заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 февраля 2019, 22:27

      Пока, Саня, до завтра. Спокойной ночи.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 22:30

      итальянец приспустил свои флаги...)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 22:31

      Саня в последние дни ещё и раньше заканчивал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 22:37

      пора и мне штаны приспускать...))
      до кровати как до смерти....четыре шага.... но их надо пройти с достоинствам..)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 22:42

      Давай, мы только и остались. Отдыхай Андрюша, до завтра. Я базу подготовлю да по рыскаю ещё в интернете. Про баскет, что-то мало инфы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 22:45

      с утра зайти не смогу, с краса приеду (завтра шефа не свет не заря туда везти) найда вас по следам

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 22:48

      Да когда сможешь, тогда и будешь. Я сам с утра зайду и по раньше уйду. Забыл сегодня пролонгировать проездной. Придётся завтра перед поездкой к дочери к метро сходить.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 10 февраля 2019, 22:16

      зигберт (с) - надо заняться агитационной работой....

      клянусь здоровьем Франко Костелло , мы сделаем это)

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 10 февраля 2019, 22:23

      Хотя и не знаю что это за человек ,но все же доверюсь тебе Андрей. Все под знамена Италии!

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 10 февраля 2019, 22:29

      Франко Костелло в мире мафии, это Капелло в в мире футбола...)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 22:30

      Севилья в 10-ом в концовке сравняла счёт и сыграла 2:2. Блин, не могли в первом тайме заиграть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 22:07

      Севилья совсем уже не тянет. Дома Эйбар её эйбарит 2:0

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 22:16

      Вот уж никто из нас не ожидал. Все поставили победу Севилье.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 22:17

      и где эти три подряд лиги европы назад....?!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 22:20

      Да и сейчас состав неплохой, находятся вверху турнирной таблице, но летят уже какую игру.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 февраля 2019, 22:23

      Уже 1:2. Этот батл для всех неудачный. Много мимо попали, идём плотно и 20 балов за 3 оставшиеся игры трудно будет набрать. Хотя 2 угаданных счёта и уже будет 20 и больше у 4-х

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 10 февраля 2019, 21:52

      Как сообщает Международный Союз Биатлонисттов (IBU), жюри седьмого этапа Кубка мира в Канада Кэнморе приняло решение об отмене спринтерских гонок, которые были запланированы на сегодня, вследствие неблагоприятных погодных условий.
      На данный момент температура воздуха на стадионе "-31", и проведение соревнований в такую погоду противоречит Правилам IBU

      печалька (

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 10 февраля 2019, 21:58

      Правильно сделали, нам смотреть лёжа в тепле на диване. А им там гробиться в такой мороз. Надо было сразу этот этап КМ отменить из-за такой погоды.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > ВетеR 10 февраля 2019, 22:00

      афоня в - 30 потеть начинает, если рубашку одетую поверх майки не снимет )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 февраля 2019, 21:39

      Визит Минотвари не удался.((
      Ну,и ладно.всех с победами везде и всюду.)
      спокойного сна или просмотра чего-нибудь...
      Пока.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 10 февраля 2019, 21:41

      Всего доброго Леша. Удачи!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 10 февраля 2019, 21:50

      да ладно тебе Лёшич.... я спустился ниже и увидел что минотавр как всегда блистал...
      просто наглядное пособие.... лично для меня

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 10 февраля 2019, 21:51

      Пока, Лёха ! До завтра. Не пропадай, чтобы форму не терять без тренировок. )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 21:23

      Ну вот 6:0. И как всегда в таких матчах говорят что могли забить больше. А Зинченко не испортил игру.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 февраля 2019, 21:30

      Саня, если по физике ещё прибавит, пока мышцы не выдерживают напряжения всего матча.Судороги и спазмы прихватывают, но голова работает и не пожарит уже.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 10 февраля 2019, 21:30

      криштианчик сосуолу немного огорчил...
      это я тебя на родину как бы возвращаю)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 10 февраля 2019, 21:35

      Привет Андрей ! Нужен спасительный гол от Соссуоло , но сделать это будет трудно.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:38

      Да физически еще слабоват. Но сегодня сыграл полный матч и даже по участвовал в двух голах.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 10 февраля 2019, 21:43

      там уже два спасительных надо....
      надо нам Алесс любовь к италии базе привить...
      просто отовсюду здесь уже лоббисты свои интересы продвигают.
      испанцы , французы, Рубик британцев... Толик Губермана.....
      пара бы и сицилийцам о своих интересах заявить

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 февраля 2019, 21:44

      Он заметно прибавил и под качался в мышечной массе, а то совсем был худенький. Из-за этого может потерял в скорости, но это не беда. Для того, чтобы бороздить бровку слева, ему больше скоростной выносливости надо. Он ещё будет прибавлять, не зря он никуда в аренду не захотел и продаться в другой клуб.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:59

      Откровенно говоря я сомневался что он вообще останется в составе Ман Сити. А тут появляется возможность закрепиться в основном составе.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 февраля 2019, 22:02

      Пеп нормально к нему относится, видит потенциал в нём. Переквалифицировал его в левого защитника из-за травмированного игрока основы. В полузащите народу достаточно. Хотя по нему были предложения и в АПЛ и в Испании, но не захотел уходить из Мансити.

      3
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 10 февраля 2019, 22:03

      Хотя бы пока нас двое. Но надо заниматься агитационной работой. И если уж тут не получится наша славная и добрая Сицилия ,сможет оказать действенную помощь.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 22:10

      Странно как то выглядит ,играя за Уфу ничего особенного не показывал ,да и голов много не забивал ,игрок попадает в Топ клуб.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 февраля 2019, 22:14

      В Уфе был виден его игровой интеллект. Хорошо видел поле, вёл игру команды, раздавал пасы. Это не могли заметить скауты и селекционеры из Мансити. Вот пацана и прикупили.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:04

      Отмельдонили "горожане" "аристократов" как никогда. Сложное время теперь у Челси.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:13

      в следующий раз кто нибудь сито продырявит... )

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 21:15

      Обыграть обыграют, но не так унизительно. Пеп может и напихать по ходу матча и внестти коррективы в игру по ходу матча. Они могут только по физике подсесть, ведь играют в 4-х турнирах сейчас.

      4
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:21

      у меня тоже не получается силы по дистанции распределить...
      тоже думаю как бы не подсесть раньше времени...)

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 10 февраля 2019, 21:27

      Скорей всего, что они в 4-ку не попадут и о ЛЧ им придётся забыть, если только не выиграют ЛЕ. Там недопонимание требований Сарри у многих игроков. И летом из клуба несколько ребят уйдут. Там и Сарри тоже под вопросом.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 10 февраля 2019, 21:28

      Толя с МЮ у них будет "момент истины". Они могут победить МЮ.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 21:29

      Ну перерыв надо делать, а не каждую неделю мотаться. Она же учится в субботу, а ты что делаешь, отсыпаешься с утра ? )))

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:34

      она редко по субботам учится. бывает практика. я в праздном безделии обычно растворяюсь)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 21:40

      У нас такого не было. Учились 6 дней в неделю, другое дело, что я мог не ходить на лекции и меня староста покрывала. А практика летом после 4-го курса врачебная у нас была. Но сейчас многое по-другому.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:49

      у них даже класс свой в краевой больнице есть.
      попросил её косточку мне с морга принести.... шутку не вкурила)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 21:53

      По клиникам всегда есть небольшие аудитории где проводятся занятия. Небольшие комнаты, сидеть тесно, мы всё писали на коленках. Редко где были столы и можно было нормально сидеть и писать.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 10 февраля 2019, 20:49

      привет обитателям глубин...... !
      это тут при входе снимают тапочки и обувают лыжи...? )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 10 февраля 2019, 20:50

      не,тут дверь с ноги выносят..)

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 10 февраля 2019, 20:58

      понял Толян.....иду переобуваться...пока по хребтине не получи))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 21:00

      Привет командировочным. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 10 февраля 2019, 21:00

      прикинь.... я через форточку ..

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:02

      в гостях хорошо, но база дома...)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 21:06

      Твои я так понимаю тебя сейчас не дёргают по выходным, а то бы в Краснодар не мотался.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:09

      я заранее отпрашиваюсь.... пока отпускают, но чувствуется что зубами уже скрипят...скоро лавочку прикроют.
      на лавочки тоже зубами поскрипывают..)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 февраля 2019, 21:12

      Я тоже так думаю, тем более. что они не раз тебя задействовали по магазинам Краснодара и на культурные мероприятия для себя по выходным.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 февраля 2019, 19:54

      Джейми Варди.гавнюк, три очка у меня отобрал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 17:49

      Доброго вечера всем! С Днем дипломатического работника!

      Родились в этот день.

      1745г. Леонтий Беннигсен. генерал ,участник убийства Павла1 ,интриган.
      1890г. Борис Пастернак. поэт,лауреат нобелевской премии.
      1903г. Матвей Блантер. композитор "Катюша" "Футбольный марш"
      1911г. Мстислав Келдыш. президент АН СССР.
      1915г. Владимир Зельдин. народный артист СССР.

      1910г. Вничью завершился матч за мировую шахматную корону между Э.Ласкером и К. Шлехтером. Ласкер отстоял свое звание.
      1992г. Майк Тайсон. признан судом виновным в изнасиловании.
      2003г. Бретт Халл стал 6м игроком НХЛ ,забросившим 700 шайб.

      На рождение футболистов, этот день оказался самым бедным.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 февраля 2019, 18:37

      Привет, Саня, спасибо. Зато немало известных личностей.

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 18:43

      Привет Олег! Что то база опустела и по ее просторам гуляет ветер.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 февраля 2019, 18:50

      Андрюха у подруги с пятницы до понедельника или поздно в воскресенье возвращается, инсайдер периодически делает перерывы, Толя и Серёга уработались отдыхая, вот и пустует база пока. А сегодня ещё и футболы , которые надо посмотреть. В 19:00 Мансити-Челси, а для меня ещё и гандбол женский "Ростов" играет в ЛЧ. Буду смотреть по телеку и интернету одновременно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 10 февраля 2019, 18:55

      "Гордость полными вагонами,
      Золотыми погонами, с юга дуют
      Молодые ветра." (с)(Иван Демьян.7Б)

      Ветер гуляет.да.....

      5
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      zigbert > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 18:57

      Олег а у меня 3 дня гостил внук. Больше конечно жене досталось.
      Замотал нас ,сейчас вот уехали. Теперь у меня будет время. Сейчас надо будет по смотреть футбол.

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      zigbert > Сварожич 10 февраля 2019, 18:59

      Толя привет! Наслышан о твоих спортивных победах. Молодец ,держишь себя в форме.

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      ВетеR > zigbert 10 февраля 2019, 18:59

      Заза Джанашия родился , Блажевич М сегодня )!

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      zigbert > shinnik 10 февраля 2019, 19:01

      Леша привет! Редко появляешься. Радует только одно ,твою готовность пересказать свои мысли с помощью стихов.

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      Рубик Докоян > ВетеR 10 февраля 2019, 19:03

      Да много в этот день родились. Обедал и фоном слышал по радио.

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      zigbert > ВетеR 10 февраля 2019, 19:04

      Привет Максим! На моем ресурсе они не были отмечены. Зазу Джанашию помню по его кульбитам после гола в составе Локомотива.

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      Рубик Докоян > zigbert 10 февраля 2019, 19:05

      Да по разным причинам кто-то отсутствует или редко бывает. Никто никому претензий не предъявляет. Вот и гол Мансити быстрый забил.

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      Рубик Докоян > shinnik 10 февраля 2019, 19:05

      Привет, Лёша ! С прибытием на базу.)))

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