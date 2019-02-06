Подруга Аланы Мамаевой: «Сын Павла начал заикаться, плохо спит и ждет отца»

После таких фактов ,остается только выпустить Павла из СИЗО.
Отсутствие полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева дома плохо сказывается на его детях. Об этом после заседания суда сообщила подруга жены футболиста Аланы Мамаевой Юлия.
В октябре Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля. Сегодня арест всех четверых был продлен еще на два месяца.
Таким образом, Мамаева не будет дома в течение полугода.
– Паша пытается всех нас ободрить. Он держится.
– С Аланой вы были на связи, она осталась с детьми?
– Естественно, она с детьми. Смотрит за ними, потому что дети не отпускают маму в Москву. Боятся, что мама тоже не вернется.
– Адвокаты говорили, что надежды особой нет.
– Надежда всегда есть.
– А видели ребенка Паши, он сильно переживает?
– Конечно. Мы с Алексом общаемся по фейстайму. Он начал заикаться, плохо спит и ждет отца. У Паши очень теплые отношения с детьми.
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