Подруга Аланы Мамаевой: «Сын Павла начал заикаться, плохо спит и ждет отца»

Отсутствие полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева дома плохо сказывается на его детях. Об этом после заседания суда сообщила подруга жены футболиста Аланы Мамаевой Юлия.

В октябре Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля. Сегодня арест всех четверых был продлен еще на два месяца.

Таким образом, Мамаева не будет дома в течение полугода.

– Паша пытается всех нас ободрить. Он держится.

– С Аланой вы были на связи, она осталась с детьми?

– Естественно, она с детьми. Смотрит за ними, потому что дети не отпускают маму в Москву. Боятся, что мама тоже не вернется.

– Адвокаты говорили, что надежды особой нет.

– Надежда всегда есть.

– А видели ребенка Паши, он сильно переживает?

– Конечно. Мы с Алексом общаемся по фейстайму. Он начал заикаться, плохо спит и ждет отца. У Паши очень теплые отношения с детьми.

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