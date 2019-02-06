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    Подруга Аланы Мамаевой: «Сын Павла начал заикаться, плохо спит и ждет отца»

    Отсутствие полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева дома плохо сказывается на его детях. Об этом после заседания суда сообщила подруга жены футболиста Аланы Мамаевой Юлия.

    В октябре Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля. Сегодня арест всех четверых был продлен еще на два месяца.

    Таким образом, Мамаева не будет дома в течение полугода.

    – Паша пытается всех нас ободрить. Он держится.

    – С Аланой вы были на связи, она осталась с детьми?

    – Естественно, она с детьми. Смотрит за ними, потому что дети не отпускают маму в Москву. Боятся, что мама тоже не вернется.

    – Адвокаты говорили, что надежды особой нет.

    – Надежда всегда есть.

    – А видели ребенка Паши, он сильно переживает?

    – Конечно. Мы с Алексом общаемся по фейстайму. Он начал заикаться, плохо спит и ждет отца. У Паши очень теплые отношения с детьми.

    «Кокорин может сыграть только в финале ЛЕ?». Страна реагирует на решение суда

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2019 16:27
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 10:54

      После таких фактов ,остается только выпустить Павла из СИЗО.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 февраля 2019, 03:37

      как ужи Су к а на сковородке)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 22:02

      тю-тю-тю подруга Если были бы тёплые сидел бы дома с детьми а не шарахался где попало

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 февраля 2019, 19:58

      Суки подлые. Детьми прикрываются. А когда стул подымал, о детях помнил. Или наркота напрочь мозги засушила.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 6 февраля 2019, 19:06

      Нормальные игроки начинают помогать своим странам, как только получают хорошие деньги, особенно из стран Африки. А у нас готовы на все, и благотворительность, и детей своих вспоминают, но только когда грозит что-то неприятное.

      6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 6 февраля 2019, 19:02

      Паша логопед чтоли и заикание лечит?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 февраля 2019, 18:56

      Ну с такими слезами только в Кремль к самому президенту

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 6 февраля 2019, 18:09

      И что? Теперь их ребенку СМСки будет собирать??

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar 6 февраля 2019, 18:05

      стул нормальный? не дрищет?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      spartak4everr 6 февраля 2019, 17:53

      Увидел Алану без макияжа

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > spartak4everr 6 февраля 2019, 22:03

      вот где настоящий фильм ужасов

      1
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