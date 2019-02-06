Роналду: «Мне повезло играть в Серии А. Люди очень хорошо относятся ко мне»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от жизни в Италии и выступлении в Серии А.

«Я очень рад отпраздновать свой день рождения здесь. Приятно находиться в Италии и здесь, на тренировочной базе. Хочу поблагодарить болельщиков за их поздравления и наилучшие пожелания. Большое спасибо.

Это отличный опыт, и мне повезло быть здесь, в Серии А. Люди очень хорошо относятся ко мне, особенно здесь, в «Ювентусе». Турин очень красивый и тихий город. Моя семья счастлива, как и мои дети. Поэтому я действительно рад быть здесь.

Дела у команды идут здорово, мы чувствуем себя хорошо. Мы первые в лиге, мы вышли в следующий раунд Лиги чемпионов, и мы уже выиграли свой первый трофей в начале этого года [Суперкубок Италии]. Мы готовы к следующим матчам», – сказал Роналду.