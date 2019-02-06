За Мамаева предложили залог в размере 6 миллионов рублей

Сегодня в Тверском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Сторона Мамаева предложила 6 миллионов рублей в качестве залога за игрока. Кроме того, его защита предоставила справку о том, что у одного из детей Мамаева из-за разлуки с отцом появились психологические проблемы.

Ранее сообщалось, что мать Кокорина предложила залог в размере 10,4 миллиона за футболиста.