За Мамаева предложили залог в размере 6 миллионов рублей

Ну да. Дети футболистов - они такие... особо ранимые.
Сегодня в Тверском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Сторона Мамаева предложила 6 миллионов рублей в качестве залога за игрока. Кроме того, его защита предоставила справку о том, что у одного из детей Мамаева из-за разлуки с отцом появились психологические проблемы.
Ранее сообщалось, что мать Кокорина предложила залог в размере 10,4 миллиона за футболиста.
- Мамаев, Кокорин, а также его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий в октябре были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
- 5 декабря суд продлил арест всех четверых до 8 февраля.