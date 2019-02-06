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    За Мамаева предложили залог в размере 6 миллионов рублей

    Сегодня в Тверском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    Сторона Мамаева предложила 6 миллионов рублей в качестве залога за игрока. Кроме того, его защита предоставила справку о том, что у одного из детей Мамаева из-за разлуки с отцом появились психологические проблемы.

    Ранее сообщалось, что мать Кокорина предложила залог в размере 10,4 миллиона за футболиста.

    • Мамаев, Кокорин, а также его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий в октябре были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил арест всех четверых до 8 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2019 13:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 февраля 2019, 17:32

      Ну да. Дети футболистов - они такие... особо ранимые.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 февраля 2019, 15:43

      За сашку предложили... А младший пускай один сидит//// денег нет на него

      0
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 6 февраля 2019, 15:27

      А я думал залог в размере двух дырявых кокориных петушков ) Опять бомбардир этих уе***ов пиарит )

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 февраля 2019, 14:53

      Маловато будет. Родственники совсем не любят Мамаева. Он в Краснодаре намного больше заработал, пока в СИЗО сидел.
      То же самое и с Кокориным.
      Новость от 20.10.2018 Источник: RT
      За 9 пребывания в заключении Кокорин и Мамаев на двоих заработали 10,54 миллиона рублей.
      И это только за 9 дней! А ведь с момента заключения уже почти три месяца прошло! Представьте, сколько сейчас у них денег накопилось
      Так что, на месте суда, я бы сотряс с них побольше денег под залог. 6 миллионов рублей для Мамаева это несерьёзно.

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > BRO_football 6 февраля 2019, 18:17

      Непонятно, с чего вдруг им продолжают платить зп? Они не на больничном. Зарплата - это вознаграждение за труд, приносимый работодателю. За сидение в СИЗО зп не должны платить, это по ТК РФ.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 февраля 2019, 14:48

      При ЗП 8 млн евро, предлагать залог 6 млн РУБЛЕЙ, слабо как то и я сам могут 10 отдать, чтоб эту шайку еще годик по мариновали

      3
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      Рейтинг: +2336

      den161 6 февраля 2019, 14:45

      че то пашку совсем не ценят... за сашку вон 10.4 ляма предлагали...))))))))

      0
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 6 февраля 2019, 14:21

      что то маловато они себя оценивают. это как 1 раз покутить в монако и то меньше. цена свободы несоразмерна с затратами на вечеринку.

      6
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      Рейтинг: +862

      Jack24 6 февраля 2019, 14:19

      защита предоставила справку о том, что у одного из детей Мамаева из-за разлуки с отцом появились психологические проблемы.
      Просто охренеть можно.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Jack24 6 февраля 2019, 14:34

      вообще ну так дешево )))))

      0
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 6 февраля 2019, 14:00

      Залог это всё фигня. Надо давать следаку, причем не 6 лямов деревянных, а зеленых. Возможно тогда и дело переквалифицировали на детскую шалость.

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