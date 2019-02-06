Мать Кокорина вновь предложила 10 миллионов в качестве залога за футболиста

Сегодня проходит заседание суда, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Мать Кокорина предложила внести за сына залог в размере 10,4 миллиона рублей. Она готова внести деньги со своего личного счета в баке ВТБ, сообщает телеграм-канал Mash.

Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл Кокорин были арестованы в октябре на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил их пребывание в СИЗО на два месяца. На том заседании мать Кокорина также предлагала 10 миллионов рублей в качестве залога за Александра.