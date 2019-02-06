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    Мать Кокорина вновь предложила 10 миллионов в качестве залога за футболиста

    Сегодня проходит заседание суда, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    Мать Кокорина предложила внести за сына залог в размере 10,4 миллиона рублей. Она готова внести деньги со своего личного счета в баке ВТБ, сообщает телеграм-канал Mash.

    Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл Кокорин были арестованы в октябре на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил их пребывание в СИЗО на два месяца. На том заседании мать Кокорина также предлагала 10 миллионов рублей в качестве залога за Александра.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    06.02.2019 12:41
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 февраля 2019, 17:40

      Мать Кокорина предложила внести за сына залог в размере 10,4 миллиона рублей.....

      Мэм, давайте мне 1 млн, я помолюсь за него, раз вам деньги деть некуда..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 17:15

      Теперь уже это не поможет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 6 февраля 2019, 15:02

      Пусть сидят, потом суд и в тюрьму...пусть думают над поведением, будет им уроком...мне их совершенно не жалко, вели как животные себя... и по делу все....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 6 февраля 2019, 14:58

      Почитал коментарии... Как же любите чужие деньги считать) Кстати - даже сидя в СИЗО ребята принесли РФ , в виде налогов, пользы больше чем куча завидующий и гордящийся тем, что эти налоги не платит)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Валерий1965 6 февраля 2019, 17:30

      Смешно. Глупо, но от этого только смешнее.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Валерий1965 6 февраля 2019, 19:58

      а слабо его маманьке эти деньги отдать детям на операции САМ ТЫ КУЧА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > Полная Канистра 7 февраля 2019, 08:00

      У Кокорина есть пошефный детский дом в Лен области. А деньги. Они их, а не ваши. Не надо завидовать и чужие деньги считать. Попробуйте хоть что-то сами в жизни сделать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 6 февраля 2019, 13:45

      10,4млн.руб = 138666 смс на первый канал со словом "Добро" ...
      мама сделай добро и оно к тебе вернется...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 февраля 2019, 13:18

      толку то от этих убогих петушков. кривоногие стыдно даже назвать их футболистами. ничего в российский футбол не принесли ! так что пусть сидят !

      7
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 февраля 2019, 13:13

      Нужно было в евро или в долларах предлагать , потерпевшим , сразу !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 13:10

      мама столько не заработает все бабло сынка пещерного
      лучше отдай в детдом или детям на операции помянут добрым словом

      8
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > Полная Канистра 7 февраля 2019, 08:02

      Да вы то откуда знаете?)))) Глупости писать изволите)

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 6 февраля 2019, 12:53

      Мамо,нэ надо. Этого маловато будэ. Остав сэбэ на лэкарство.
      Оно тибе скоро понадо биться..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > alex1951 6 февраля 2019, 13:19

      У тебя, что матери нет??? Почему так пишешь??

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > _Marqella_ 6 февраля 2019, 13:20

      а что он не так сказал? сынок бестолочь гребет НЕ ЗА ЧТО такие бабки ! Ничего не принес в российский футбол кроме своих гейских похождений.

      10
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > dinar7777dinar 6 февраля 2019, 13:30

      С такими ушлёпками как ты, нет ни малейшего интереса разговаривать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель > _Marqella_ 6 февраля 2019, 14:22

      А что ты так бесишься?правду услышала? ЧТО кокоша выдающегося сделал кроме своих выдающихся мажорских похождениий?

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > _Marqella_ 6 февраля 2019, 14:22

      думаешь мне интересно с ущербной говорить?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5180

      Каратель > dinar7777dinar 6 февраля 2019, 15:56

      да я то ничего не думаю,я давно для себя выводы сделал,не пойму людей которые пытаются выдать белое за чёрное)

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > _Marqella_ 6 февраля 2019, 21:58

      Привет красавица!

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Den Bull 6 февраля 2019, 22:42

      Я тебя не знаю...

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > _Marqella_ 7 февраля 2019, 08:46

      Бывает)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 февраля 2019, 12:48

      Предлагают, надо брать. Иначе всех 18 следователей за решетку, за безделье и тупое проедание моих налогов!

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