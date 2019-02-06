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    «Урал» подпишет контракт с болельщиком команды

    «Урал» сообщил о решении провести конкурс среди своих болельщиков. Победитель получит однодневный контракт с клубом.

    «В этом году мы впервые проводим конкурс на звание «Мистер «Урал», он будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Конкурс состоит из двух этапов, в рамках первого этапа мы попросим болельщиков записать видео о себе и ответить на несколько вопросов. Из всех участников мы выберем восемь финалистов, которые затем проявят себя в разных конкурсах, в том числе интеллектуальных.

    Главное – чтобы мы поняли, что это самый преданный болельщик клуба. Он сможет почувствовать себя в роли футболиста: получит именную игровую форму, пройдет медобследование, получит рекомендации по улучшению своей игровой формы и поучаствует в тренировке вместе с командой под руководством главного тренера Дмитрия Парфенова.

    Не исключено, что победитель также сможет поехать на тренировочную базу команды», – рассказал пресс-атташе клуба Никита Медведевский.

    • Первая команда «Урала» готовится ко второй части сезона на Кипре.
    • Команда располагается на 9-м месте таблицы чемпионата России.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2019 11:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 февраля 2019, 10:36

      Что то новенькое!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:50

      Интересное начинание.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 6 февраля 2019, 16:48

      Креативно и толково, нужно повышать интерес и награждать болельщиков)
      Пусть и одного человека конечно)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 6 февраля 2019, 14:56

      Классная идея

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      kompozzitor 6 февраля 2019, 12:37

      Молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 6 февраля 2019, 12:13

      прикольно !!!

      2
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