«Урал» подпишет контракт с болельщиком команды

«Урал» сообщил о решении провести конкурс среди своих болельщиков. Победитель получит однодневный контракт с клубом.

«В этом году мы впервые проводим конкурс на звание «Мистер «Урал», он будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Конкурс состоит из двух этапов, в рамках первого этапа мы попросим болельщиков записать видео о себе и ответить на несколько вопросов. Из всех участников мы выберем восемь финалистов, которые затем проявят себя в разных конкурсах, в том числе интеллектуальных.

Главное – чтобы мы поняли, что это самый преданный болельщик клуба. Он сможет почувствовать себя в роли футболиста: получит именную игровую форму, пройдет медобследование, получит рекомендации по улучшению своей игровой формы и поучаствует в тренировке вместе с командой под руководством главного тренера Дмитрия Парфенова.

Не исключено, что победитель также сможет поехать на тренировочную базу команды», – рассказал пресс-атташе клуба Никита Медведевский.