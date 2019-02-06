Бэйл: «Не разговаривал с Зиданом с финала ЛЧ. Я был очень расстроен, что не попал в стартовый состав»

Форвард «Реала» Гарет Бэйл признался, что до сих пор обижен на Зинедина Зидана. Французский специалист не включил валлийца в стартовый состав на финал Лиги чемпионов-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1).

«Зидан не говорил со мной об этом. С тех пор я с ним вообще не разговаривал. Наши отношения были хорошими. Я бы не сказал, что мы были лучшими друзьями, это были просто нормальные профессиональные отношения.



Я был очень расстроен, что не попал в стартовый состав. Я играл хорошо с тех пор, как вернулся после травмы в декабре. Я забил пять голов в последних четырех матчах сезона и чувствовал, что заслужил право выйти на поле с самого начала матча.

Я не чувствовал, что должен что-то доказывать. Хотел сделать это для себя и для команды. Если принимаешь участие в каком-либо финале, то всегда хочешь вернуться домой с трофеем, независимо от того, что нужно сделать. Если это означало ждать, чтобы выйти в последние 30 минут матча, пусть будет так», – сказал Бэйл.