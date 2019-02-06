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    Бэйл: «Не разговаривал с Зиданом с финала ЛЧ. Я был очень расстроен, что не попал в стартовый состав»

    Форвард «Реала» Гарет Бэйл признался, что до сих пор обижен на Зинедина Зидана. Французский специалист не включил валлийца в стартовый состав на финал Лиги чемпионов-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1).

    «Зидан не говорил со мной об этом. С тех пор я с ним вообще не разговаривал. Наши отношения были хорошими. Я бы не сказал, что мы были лучшими друзьями, это были просто нормальные профессиональные отношения.

    Я был очень расстроен, что не попал в стартовый состав. Я играл хорошо с тех пор, как вернулся после травмы в декабре. Я забил пять голов в последних четырех матчах сезона и чувствовал, что заслужил право выйти на поле с самого начала матча.

    Я не чувствовал, что должен что-то доказывать. Хотел сделать это для себя и для команды. Если принимаешь участие в каком-либо финале, то всегда хочешь вернуться домой с трофеем, независимо от того, что нужно сделать. Если это означало ждать, чтобы выйти в последние 30 минут матча, пусть будет так», – сказал Бэйл.

    • Бэйл в том финале вышел на поле на 61-й минуте и забил два гола.
    • В этом сезоне валлиец выходил в 17 матчах Ла Лиги, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.
    • Гарет выступает за клуб с 2013 года.

    Источник: FourFourTwo.com

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    06.02.2019 06:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:02

      А что тут обижаться если Зидан его все же выпустил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 6 февраля 2019, 13:52

      3 ЛЧ подряд? В наше время это просто фантастика. Зидан наверное все делал
      правильно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 6 февраля 2019, 09:34

      Раньше надо было думать,один матч играл три пропустил,ты дофига пропустил игры,ты был не его игрок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 6 февраля 2019, 09:26

      Ну а хрен ли ты не француз? Был бы им - выходил на поле, даже будучи поленом..

      0
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