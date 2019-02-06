Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Божович: «Хочу, чтобы «Крылья Советов» играли повеселее. Очень важно, чтобы болельщики приходили на матчи»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал интервью во время тренировочных сборов.

    – Команда этой зимой существенно обновилась. Насколько вы довольны тем, как новички влились в «Крылья Советов»?

    – Трое игроков из шести уже работали со мной. Это Шишкин, Самедов и Жано. Зиньковский, Карпов и Тимофеев – нет. Но большую часть времени на тренировках мы работаем с мячом, и я думаю, что им интересно. Думаю, что эти футболисты для нас – серьезное усиление и они помогут нам выполнить задачу.

    – Шишкин, Самедов и Жано в «Крыльях» будут выполнять те же роли, что у них были при вашем руководстве в других командах? И насколько эти игроки поменялись с тех пор, как вы с ними работали?

    – Поменялись? Стали старше. А так они будут играть на тех позициях, на которых привыкли. Это опытные игроки. Дай Бог им здоровья и без травм. Они свою задачу, я думаю, выполнят.

    – Многие команды сейчас играют в оборонительный футбол и добиваются результата. Вы принимаете такой футбол или продолжите играть в атаку, как всегда любили?

    – Я хочу, чтобы команда играла повеселее. Это очень важно для болельщиков. Нужно не только выигрывать, но и показывать красивый футбол, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас. Для нас это очень-очень важно.

    • Самарский клуб занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ.
    • От зоны вылета — два очка.
    • Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2019 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 февраля 2019, 19:27

      Божович делает симпатичный футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 февраля 2019, 17:44

      вам нужен Хороший нападающий..... а то игра в целом не плохая, но завершение атак на нуле и все старания на смарку..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 15:50

      Для начала нужно остаться в РПЛ ,это пожалуй главная задача.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 6 февраля 2019, 11:37

      Самара футбольный город,власти должны помогать команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 февраля 2019, 09:14

      С приходом Божовича команда и так заиграла повеселее. Смотреть стало приятно, а результат при такой игре придет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 6 февраля 2019, 01:57

      Купи травы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11