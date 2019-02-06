Божович: «Хочу, чтобы «Крылья Советов» играли повеселее. Очень важно, чтобы болельщики приходили на матчи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал интервью во время тренировочных сборов.

– Команда этой зимой существенно обновилась. Насколько вы довольны тем, как новички влились в «Крылья Советов»?

– Трое игроков из шести уже работали со мной. Это Шишкин, Самедов и Жано. Зиньковский, Карпов и Тимофеев – нет. Но большую часть времени на тренировках мы работаем с мячом, и я думаю, что им интересно. Думаю, что эти футболисты для нас – серьезное усиление и они помогут нам выполнить задачу.

– Шишкин, Самедов и Жано в «Крыльях» будут выполнять те же роли, что у них были при вашем руководстве в других командах? И насколько эти игроки поменялись с тех пор, как вы с ними работали?

– Поменялись? Стали старше. А так они будут играть на тех позициях, на которых привыкли. Это опытные игроки. Дай Бог им здоровья и без травм. Они свою задачу, я думаю, выполнят.

– Многие команды сейчас играют в оборонительный футбол и добиваются результата. Вы принимаете такой футбол или продолжите играть в атаку, как всегда любили?

– Я хочу, чтобы команда играла повеселее. Это очень важно для болельщиков. Нужно не только выигрывать, но и показывать красивый футбол, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас. Для нас это очень-очень важно.