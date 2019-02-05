РФС: «В 2019 году мы продолжим профилактику нарушений антидопинговых правил»

Гендиректор РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию вокруг борьбы с допингом в российском футболе.

«В 2018 году российский футбол находился под невероятным прессингом, особенно в преддверии Чемпионата мира. Мы вместе с РУСАДА проделали огромную работу по взаимодействию с международными организациями, чтобы снять все вопросы в отношении российского футбола.

Как вы помните, ФИФА выступила с официальным заявлением перед турниром, что никаких вопросов к РФС не имеет. Но мы прекрасно понимаем, что эта работа должна продолжаться в ежедневном, кропотливом режиме. В связи с этим разработали ряд платформ и мероприятий по профилактике нарушений, чем будем заниматься и в 2019 году», – сказал Алаев.