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    РФС: «В 2019 году мы продолжим профилактику нарушений антидопинговых правил»

    Гендиректор РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию вокруг борьбы с допингом в российском футболе.

    «В 2018 году российский футбол находился под невероятным прессингом, особенно в преддверии Чемпионата мира. Мы вместе с РУСАДА проделали огромную работу по взаимодействию с международными организациями, чтобы снять все вопросы в отношении российского футбола.

    Как вы помните, ФИФА выступила с официальным заявлением перед турниром, что никаких вопросов к РФС не имеет. Но мы прекрасно понимаем, что эта работа должна продолжаться в ежедневном, кропотливом режиме. В связи с этим разработали ряд платформ и мероприятий по профилактике нарушений, чем будем заниматься и в 2019 году», – сказал Алаев.

    Источник: РФС

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    05.02.2019 22:48
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