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    Адвокат Глушаковой: «Дарья попросила о выдаче срока на примирение, но суд отказал. Хотя обычно дает разрешение»

    Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи сообщил подробности судебного процесса между супругами.

    «После вчерашнего отказа Дениса от борьбы за детей и от взыскания алиментов у Даши возникла надежда, что он пришел в себя, понял важность семейных ценностей. Она воодушевилась надеждой, что восстановление семьи возможно.

    Даша пыталась связаться с Денисом, встретиться, обсудить все моменты, все-таки у них двое маленьких детей, но не смогла. Тогда она попросила о выдаче срока на примирение, но суд отказал, хотя обычно дает разрешение.

    Это неправильно. Статья 22 Семейного кодекса гласит, что суд может предоставить срок на примирение в пределах трех месяцев. В этом случае достаточно было бы и пару недель. Но каково же было наше удивление, когда суд сказал: «Я вам никакой срок не дам, если захотите, можете второй раз пожениться», – сказал Жорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2019 21:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 15:08

      Зачем тогда надо было устраивать этот цирк.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 6 февраля 2019, 10:06

      Да потому что надоела всем эта история.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 февраля 2019, 00:23

      Стерва решила еще чего-нибудь ухватить. Знаем мы такие "примирения".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 6 февраля 2019, 00:02

      Жадный Глушак ищет кривые пути объехать детей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67329

      portero 5 февраля 2019, 22:58

      да уж.... мозгое...а

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 5 февраля 2019, 22:57

      Даже если не просить срок на примирение, обычно всегда дают если есть какие-то сомнения. Но может это и к лучшему. Все перегорит, сойдутся и будут спокойно жить. Зато потом не придется делит имущество.

      1
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