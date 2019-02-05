Адвокат Глушаковой: «Дарья попросила о выдаче срока на примирение, но суд отказал. Хотя обычно дает разрешение»

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи сообщил подробности судебного процесса между супругами.

«После вчерашнего отказа Дениса от борьбы за детей и от взыскания алиментов у Даши возникла надежда, что он пришел в себя, понял важность семейных ценностей. Она воодушевилась надеждой, что восстановление семьи возможно.

Даша пыталась связаться с Денисом, встретиться, обсудить все моменты, все-таки у них двое маленьких детей, но не смогла. Тогда она попросила о выдаче срока на примирение, но суд отказал, хотя обычно дает разрешение.

Это неправильно. Статья 22 Семейного кодекса гласит, что суд может предоставить срок на примирение в пределах трех месяцев. В этом случае достаточно было бы и пару недель. Но каково же было наше удивление, когда суд сказал: «Я вам никакой срок не дам, если захотите, можете второй раз пожениться», – сказал Жорин.