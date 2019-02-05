Орлов – о словах Ракицкого про Санкт-Петербург: «Паредес такого никогда не говорил»

Одно дело говорить другое дело показать игру на поле. Но это не главное .
. Главтое то что Сегодня у него ещё страх:"Как россияне примут жителя незалежной". Он прекрасно знает, что любой условный Денисов, Тарасов, Комбаров или Смолов не смог бы и дня пожить в Киеве или выйти на Львовское поле в майке Шахтера, не говоря уже про Карпыты.Любого российского футболиста размажут по асфальту , не дадут от автобуса до трибуны дойти. А тут в России никаких даже слов грубых пока нет .
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение о трансфере защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».
«Что мне понравилось, Ракицкий сказал, что Петербург – не чужой для него город. Здесь живет его отец. Няня его детей до 17 лет жила в Ленинграде. Он знает жителей Петербурга как самых приличных людей, он готов играть за «Зенит».
Вот это как раз те слова, которых никогда не говорил Паредес. Для него Петербург – это очередная остановка в его карьере», – заявил Орлов.
- Ракицкий перешел в «Зенит» этой зимой из «Шахтера» за 10 миллионов евро.
- Паредес выступал за петербуржцев с 2017 по 2018 год. Зимой его купил «ПСЖ» за 45 миллионов.