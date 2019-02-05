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    Орлов – о словах Ракицкого про Санкт-Петербург: «Паредес такого никогда не говорил»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение о трансфере защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

    «Что мне понравилось, Ракицкий сказал, что Петербург – не чужой для него город. Здесь живет его отец. Няня его детей до 17 лет жила в Ленинграде. Он знает жителей Петербурга как самых приличных людей, он готов играть за «Зенит».

    Вот это как раз те слова, которых никогда не говорил Паредес. Для него Петербург – это очередная остановка в его карьере», – заявил Орлов.

    • Ракицкий перешел в «Зенит» этой зимой из «Шахтера» за 10 миллионов евро.
    • Паредес выступал за петербуржцев с 2017 по 2018 год. Зимой его купил «ПСЖ» за 45 миллионов.

    Источник: Канал Геннадия Орлова в ютубе

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    05.02.2019 20:27
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 6 февраля 2019, 12:13

      Одно дело говорить другое дело показать игру на поле. Но это не главное .
      . Главтое то что Сегодня у него ещё страх:"Как россияне примут жителя незалежной". Он прекрасно знает, что любой условный Денисов, Тарасов, Комбаров или Смолов не смог бы и дня пожить в Киеве или выйти на Львовское поле в майке Шахтера, не говоря уже про Карпыты.Любого российского футболиста размажут по асфальту , не дадут от автобуса до трибуны дойти. А тут в России никаких даже слов грубых пока нет .

      1
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 6 февраля 2019, 11:59

      Сравнивать отношения к Питеру, Паредеса и Ракицкого, это, мягко говоря, глупо. Для Ракицкого это почти родной город, а для Паредеса это город иной страны, с иными, в понимании его менталитета, жителями. И это действительно его очередная остановка, в его карьере.

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 февраля 2019, 09:12

      Главное , что бы играл душевно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 6 февраля 2019, 05:20

      Гена, благодаря продаже Паредеса Зенит прилично заработал.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 февраля 2019, 03:54

      странно почему он этого не говорил с 2014 по 2018?

      1
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 6 февраля 2019, 01:55

      Гена в своём репертуаре успевала топит за игрока,а потом его сплавляет

      5
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Каратель 6 февраля 2019, 11:49

      ".....успевала топит за игрока....." - как это понять?))

      1
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      Рейтинг: +5180

      Каратель > mamba9090909 6 февраля 2019, 14:24

      Сначала* т9 тупит

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 6 февраля 2019, 01:54

      Так если бы он такое сказал, его бы тогда все пи..аболом стали называть! Вот Геннадий подожди пару месяцев, может Барриос про бабушку из Колпино вспомнит.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 февраля 2019, 00:20

      Это правильно. В Питере самые приличные люди России живут. Культурная столица, не Армавир какой или Морква.

      -3
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > prezent2017 6 февраля 2019, 11:58

      Только не надо ставить себя на самый высокий сул, а то под старость лет слезть не сможешь, и руку никто не подаст, так и в
      туалет сходить не сможешь и лопнешь от своей гордыни

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      Рейтинг: +1311

      Taps 5 февраля 2019, 23:58

      Опять эта ощипанная курица пиарится.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 февраля 2019, 23:13

      Ну так логично, у Ракицкого это последний большой клуб, а Паредес видел в Зените перевалочный

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