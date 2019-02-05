Орлов – о словах Ракицкого про Санкт-Петербург: «Паредес такого никогда не говорил»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение о трансфере защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Что мне понравилось, Ракицкий сказал, что Петербург – не чужой для него город. Здесь живет его отец. Няня его детей до 17 лет жила в Ленинграде. Он знает жителей Петербурга как самых приличных людей, он готов играть за «Зенит».

Вот это как раз те слова, которых никогда не говорил Паредес. Для него Петербург – это очередная остановка в его карьере», – заявил Орлов.