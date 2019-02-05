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    Тухель: «После поездки в Испанию Неймар чувствует намного меньше боли»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, как чувствует себя нападающий команды Неймар.

    В конце прошлого месяца бразилец получил перелом пятой плюсневой кости на правой ноге и выбыл на 2,5 месяца.

    «Он не чувствует боли. Его состояние сильно улучшилось после поездки в Испанию. Теперь он испытывает гораздо меньше боли, и это важно. Он должен обрести уверенность в своей ноге.

    Мы присутствовали на его дне рождения. С одной стороны, это было очень грустно, потому что он не может играть. Мы должны были быть там и доказать ему, что мы вместе, и что поддержим его. Это важно для Неймара», – сказал Тухель.

    • В этом сезоне Неймар провел за парижан 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Форвард не сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Под вопросом остается его участие и в следующей стадии плей-офф турнира.

    Источник: Mundo Deportivo

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    05.02.2019 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      MrConstantine 5 февраля 2019, 19:26

      Это намек что хочет обратно)

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