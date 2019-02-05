Тухель: «После поездки в Испанию Неймар чувствует намного меньше боли»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, как чувствует себя нападающий команды Неймар.

В конце прошлого месяца бразилец получил перелом пятой плюсневой кости на правой ноге и выбыл на 2,5 месяца.

«Он не чувствует боли. Его состояние сильно улучшилось после поездки в Испанию. Теперь он испытывает гораздо меньше боли, и это важно. Он должен обрести уверенность в своей ноге.

Мы присутствовали на его дне рождения. С одной стороны, это было очень грустно, потому что он не может играть. Мы должны были быть там и доказать ему, что мы вместе, и что поддержим его. Это важно для Неймара», – сказал Тухель.