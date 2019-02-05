Комбаров – о «сливах» тренеров, словах Самедова и Паршивлюка, «ОПГ «Ромашка», Глушакове

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о «сливах» тренеров красно-белых, словах экс-игроков команды Александра Самедова и Сергея Паршивлюка, «ОПГ «Ромашка», полузащитнике Денисе Глушакове.

«Бомбардир» выделил главное:

О Жозе Моуринью и «Манчестер Юнайтед»

– Падение Моуринью? Не смешно, на самом деле. Надеюсь, что без травм обойдeтся. Вообще, космос какой-то у нас происходит: Моуринью падает на хоккее в Балашихе [португалец побывал на матче Континентальной хоккейной лиги «Авангард» – СКА, где произвел первое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал] после ухода из «Манчестер Юнайтед».

– Вы получили тренерскую лицензию А. Можете объяснить в теории, почему после ухода Моуринью «МЮ» выиграл 10 матчей из 11-ти?

— Для нас такие ситуации разбирали, да. Подбор футболистов в «МЮ» сами знаете какой – один из лучших в мире. Моуринью тоже специалист огромнейшего калибра. Значит, внутри коллектива он не смог создать атмосферу, какие-то конфликты у него были с игроками, и это всe испортило. Как нам объясняли на лекциях: если ты не найдeшь общий язык и с лидерами, и с молодeжью, и с любой другой группой, то могут начаться обиды, недомолвки. И поиск этого позитива очень сложный процесс. Особенно в «Манчестере», где звeзды, наверное, не хотели уступать и свою точку зрения отстаивали.

– Разве игроки имеют право перечить тренеру?

– Перечить – не имеют. Если новый тренер «Барселоны» скажет: «Играем десять человек в защите», они, может, так и сделают. Или: «Месси теперь всегда будет низко обороняться». Лионель тоже попробует. Но если из этого не будет толку, то игроки будут недовольны, скажут: «Верните короткий пас и лучшего игрока». Это первый случай. Или второй, если в команде начнeтся эпидемия травм. Футболист ведь не тупой робот, он сейчас знает свои показатели, видит, что всей команде тяжело, и сам не хочет вылететь с крестами на полгода, поставить под угрозу карьеру – значит к тренеру обязательно придут и попросят что-то поменять. Видимо, Моуринью не стал уступать, обострил отношения и ушeл, а команда, после небольших изменений, стала выигрывать без него.

Об Унаи Эмери, «сливах» тренеров, Кафельникове

– В «Спартаке» при вас был один топ-тренер, у которого не получилось – Унаи Эмери.

– Лично у меня с ним проблем вообще не было. Тот год у меня выдался отличным. Болельщики признали лучшим игроком, «Чемпионат» признавал лучшим игроком, другие издания тоже выделяли. Всe потому, что я чувствовал доверие Эмери и играл очень раскованно. При нeм даже стандарты некоторые под меня подстраивались.

– Помню гол слeта после углового в матче с «Фенербахче».

– Да, Макгиди подавал, это наигранная комбинация. Что-то он, значит, во мне видел, поэтому любые недовольства с моей стороны были вообще невозможны. Но с командой и руководством у Эмери не получилось. Вообще, много было интервью в его адрес, неприятных слов. Не хотелось бы вообще ворошить эту тему.

– Вы не согласны, что он – «тренеришка»?

– Я не согласен с теми, кто говорит, что он был плохим тренером – жизнь это показала. Просто в данном коллективе и в той атмосфере он не смог работать. Но, с другой стороны, собрать и повести за собой команду – его задача как тренера. Может, было тяжело, потому что он был в России один, не знал языка.

– А какие чувства сейчас, когда вы слышите: «Комбаров всех тренеров слил, начиная с Эмери»?

– Что касается слова «слил» или каких-то других моментов, пусть эти люди предоставят хоть один маленький факт, а потом уже говорят. И кто это говорит-то? Тренеры? Ветераны? Настоящие специалисты? Нет. Критики вроде Кафельникова, которые хотят хайпа в сети, но по жизни только портят о себе мнение.

– Кафельников был для вас кумиром?

– Не сильно увлекался теннисом, но, конечно, знал, кто это такой. Это его дело, но человек портит себе имя. Например, когда я перешeл в «Спартак», мне о нeм уже говорили, как он иногда себя ведeт. А потом убедился на собственном примере, какие выдумки он распространяет. Честно, не понимаю его: человек сам был спортсменом, должен понимать психологию, как его слова могут отразиться. Все его нападки в мою сторону и в сторону «Спартака» – это следствие его невостребованности в жизни после спорта.

– Вы знакомы?

– Нет. Я однажды поднимался в ложу после матча к друзьям, а он шeл навстречу. И вдруг остановился, отвернулся, типа не видит, приложил к уху телефон – вот и всe. А его товарищи со мной фотографировались.

– А что бы вы сделали, если бы он не отвернулся?

– Посмотрел бы ему в лицо – и всe. Если честно, я сам за ним не слежу, но какие-то темы всe равно долетают то из прессы, то просто кто-то скинет на телефон. За свои слова Кафельникову когда-то придeтся ответить. Скажем так, для начала привести свои доказательства. Но пока мы это оставим. Думаю, он просто не может справиться со злобой из-за личных проблем, ему нужно грязь как-то выместить.

О словах Александра Самедова и Сергея Паршивлюка и об «ОПГ «Ромашка»

– Вы бы хотели, чтобы о вас забывали?

– Я бы не хотел читать о себе бред. Например, что у меня были какие-то конфликты с тренерами. О чeм речь, если я вообще при всех играл в основе?

– Но левый защитник у «Спартака» – это русская позиция по лимиту.

– А до меня она в «Спартаке» была не по лимиту? Да и я играл на всех позициях в полузащите почти, даже опорника. Если бы я не соответствовал уровню, то взяли бы другого. В чeм проблема? Или если я слабее конкурентов, то почему вызывался в сборную при Адвокате, Капелло, Слуцком и Черчесове?

– Почему тогда так популярна тема, что Комбаров всегда не тянет?

– Из-за некомпетентности тех людей, которые это говорят, которые не разбираются в футболе вообще. Плюс, когда в какой-то момент начинается массированная атака на одного или двух людей – появляются сомнения и в других вещах. Например, в честности. Я давно варюсь в футболе и в последнее стал чувствовать, как намеренно разжигаются скандалы или очерняются люди.

– Последние примеры – слова Самедова о футболках Глушакова и Паршивлюка о «Ромашке».

– Их провоцируют на эти слова. Что касается Самедова – видел, как из-за маленькой фразы «Дали майку, и я надел» все взбунтовались. Думаю, просто кому-то надо поднять шум вокруг «Спартака», внести дисбаланс в строящийся коллектив, разругать кого-то с кем-то. А Саша ничего такого не сказал вообще.

Вкратце всe было так. За неделю до этого был общекомандный разговор, будем ли менять капитана и так далее. Олег Георгиевич всех спросил, команда единогласно ответила, что всe нормально. В тот момент было огромное давление со стороны семейных, околофутбольных вопросов, поэтому инициативной группой вместе с тренером решили Дениса поддержать. Вы же не думаете, что для того, чтобы поддержать кого-то после травмы, команда в полном составе едет куда-то, покупает майки, надевает их?! Конечно, их приносят и раздают администраторы.

– Паршивлюк намекнул, что из «Спартака» его слила «Ромашка».

– Здесь могу честно сказать, что тогда получилась неприятная и странная история. Если у Паршивлюка есть какие-то сомнения и факты, то пусть их выскажет, а потом получит правду. Если коротко, то Каррера действительно спрашивал у капитанского состава, что с делать с Сергеем. Мы решили, что не в нашей компетенции давать такие ответы и на этом тема была закрыта. Что было дальше, и кто что рассказывал, не знаем.

– Вы отрицаете, что «Ромашка» могла кого-то слить?

– Ну а брата своего тоже я слил? Подошeл к Аленичеву и сказал: «Давайте откажемся от него»? Когда Кирилла убирали, я наоборот подходил и говорил, что это выбор тренера и руководства, что лучше уйти в аренду, доказать и вернуться.

Былины о какой-то «Ромашке» и еe всемогуществе – это всe придумки людей с целью красиво обыгрывать свои грязные вбросы. Нет никакой «Ромашки» и нет ОПГ. У нас был ресторан «Ромашка», мы там часто собирались всей командой, и кто-то из фанатов вкинул фразу. Подхватили, сами смеялись над этим, это было шуткой для всех.

– Но получается, что с «Ромашкой» «Спартак» и пришeл к чемпионству.

– К чемпионству «Спартак» пришeл не с «Ромашкой», а со всей командой, тренерами, болельщиками, врачами, персоналом, сотрудниками базы, но это почему-то иногда забывают.

О спаде в постчемпионский сезон

– А что случилось лично с вами в следующем году – показатели была уже не те.

– Наверное, чемпионский год априори был лучшим. А прошлый – сейчас анализирую и понимаю, сколько перипетий было. У футболиста есть эмоции. Он всегда чувствует, что ему не доверяют, что за спиной происходит, из-за этого появляется неуверенность. Я не буду пока ничего говорить, но сложилось ощущение, что за спиной, за чертой команды, кто-то делает своe дело. У меня нет желания о них говорить.

– Почему вы тогда продолжали выходить в основе?

– Наверное, потому что был лучше конкретно на своей позиции, но при первом же спаде место в основе ушло. Согласен, спад был, всe правильно. Но послечемпионский сезон был тяжeлым для всей команды.

– Сейчас стало лучше?

– Рабочая, хорошая, добрая атмосфера у нас. Все настроены на работу, втянулись в двухразовый режим, занятия все игровые – это классно. Вроде психологически не сложно, а с другой стороны нагружаемся очень прилично. Ну и упражнения интересные все, могу опять сказать, что тренер хочет строить спартаковский футбол, – но зачем повторяться? Команда у нас строится хорошая, но всe должно быть видно на поле.

– От «Зенита» шесть очков, но он сейчас усиливается, покупает игроков.

– Так иностранцам ещe в коллектив влиться надо, подстроиться под стиль – никаких опасений вообще нет. Цель у нас в голове всегда одна – принести «Спартаку» чемпионство.

– Чемпионство в такой сложный и скандальный сезон?

– А вы думаете, в «Спартаке» хоть когда-то было просто?!

О Глушакове

– Вы ни разу ничего не сказали о жизненной ситуации Глушакова. Почему?

– Денис и Даша – друзья семьи, просто сейчас они оказались по разные стороны баррикад и сами должны разобраться. Мы решили не влезать, не мешать, не выступать через прессу. Думаю, это правильно. Но я знаю ситуацию изнутри и понимаю, что все вбросы, все нелицеприятные вещи, которые ходят вокруг этой ситуация, – это информационная война. Подавляющее большинство из этих слухов – ложь.

– Что конкретно неправда?

– Их дело ещe не завершилось, и в любом случае решать всe будет суд. Денис до сих пор не вывалил ни одной фотографии, не слил личные аудиозаписи, когда эмоции переходили за край, не выдал ни одного факта. Наверное, он всe правильно делает: молчит, играет в футбол и не занимается грязью, хотя этого от него все ждут и требуют. Ситуация тяжeлая, но Денис сильный и справится. Думаю, в конечном итоге вы узнаете всю правду, но не от меня.