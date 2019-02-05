Шюррле может досрочно вернуться в «Боруссию» в случае вылета «Фулхэма» из АПЛ

Нападающий «Фулхэма» Андре Шюррле может вернуться в дортмундскую «Боруссию» этим летом, сообщает Tribalfootball со ссылкой на Sport1.

28-летний футболист перешел из немецкого клуба в английский на правах двухгодичной аренды летом 2018 года.

Согласно договору, немец сможет досрочно вернуться в «Боруссию», если лондонцы вылетят из АПЛ по итогам этого сезона.