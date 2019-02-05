Шюррле может досрочно вернуться в «Боруссию» в случае вылета «Фулхэма» из АПЛ

веселуха
вот вам красочный пример, что трата денег без тямы ничего хорошего в итоге не даёт.
Нападающий «Фулхэма» Андре Шюррле может вернуться в дортмундскую «Боруссию» этим летом, сообщает Tribalfootball со ссылкой на Sport1.
28-летний футболист перешел из немецкого клуба в английский на правах двухгодичной аренды летом 2018 года.
Согласно договору, немец сможет досрочно вернуться в «Боруссию», если лондонцы вылетят из АПЛ по итогам этого сезона.
- После 25-ти туров «Фулхэм» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от спасительной 17-й строчки на семь очков.
- В текущем сезоне Шюррле провел за лондонскую команду 22 матча и забил шесть голов.
- Контракт форварда с «Боруссией» рассчитан до 2021 года.