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    Шюррле может досрочно вернуться в «Боруссию» в случае вылета «Фулхэма» из АПЛ

    Нападающий «Фулхэма» Андре Шюррле может вернуться в дортмундскую «Боруссию» этим летом, сообщает Tribalfootball со ссылкой на Sport1.

    28-летний футболист перешел из немецкого клуба в английский на правах двухгодичной аренды летом 2018 года.

    Согласно договору, немец сможет досрочно вернуться в «Боруссию», если лондонцы вылетят из АПЛ по итогам этого сезона.

    • После 25-ти туров «Фулхэм» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от спасительной 17-й строчки на семь очков.
    • В текущем сезоне Шюррле провел за лондонскую команду 22 матча и забил шесть голов.
    • Контракт форварда с «Боруссией» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

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    05.02.2019 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 февраля 2019, 19:27

      веселуха
      вот вам красочный пример, что трата денег без тямы ничего хорошего в итоге не даёт.

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