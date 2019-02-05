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    Глушаков будет платить алименты в размере третьей части своих доходов плюс 100 тысяч на жену

    Суд вынес решение по поводу алиментов, которые полагаются детям капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

    С футболиста взыскали третью часть всех его доходов. Кроме того, ежемесячно полузащитник будет дополнительно платить 100 тысяч рублей на бывшую жену Дарью вплоть до достижения трехлетнего возраста младшей дочерью (то есть до 14 декабря 2019 года включительно).

    Ранее стало известно, что Глушаков добровольно отказался от иска об определении места жительства детей. Таким образом, семилетняя Валерия и двухлетняя Александра остались жить с мамой.

    Источник: «Р-Спорт»

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    05.02.2019 17:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 февраля 2019, 16:42

      100 тысяч за что??????? ( получится 1 млн к 14 декабря)....
      надо было детей оставлять Глушакову ( он то их точно прокормит и новую маму найдет), а клушу обязать алиментами.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 13:26

      Шуму было много а разрешилось все просто.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 19:28

      Ладно хоть деньги со счета и за дом увел. Вообще бы раздела мужика эта стерва.

      2
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      Рейтинг: +7

      wrenchet 5 февраля 2019, 19:20

      Зарабатывай на ставках -> buki-sosamba.ru

      -2
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 5 февраля 2019, 19:02

      С Федуном сейчас переподпишут контракт с зарплатой 1 млн р в год, и все будет норм, остальные 2 ляма евро мимо кассы)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 5 февраля 2019, 18:50

      Как и ожидалось, закон есть закон!
      Понты колотить, не в футбол играть.)) Видимо мало ему было "футбольной славы", решил еще семейной прихватить.)
      Мораль: и на глушака найдется тетка в бане!))

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 5 февраля 2019, 18:33

      неплохо шкурка устроилась)

      8
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > diadushka 5 февраля 2019, 19:14

      Согласен , шкурка прашареная!!!!

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 февраля 2019, 17:56

      На одном известном ресурсе, начинающемся на "П" и заканчивающемся на "У" как-то читал, как один умный мужик, застав свою жену за изменой, дотерпел до трехлетия ребенка, потому что так шансов было больше, что его ему отдадут (до трех лет 100% не отдали бы). И зная, что она изменяет, потерпел и сделал для себя все красиво. Вот чем отличается умный мужик от Глушакова. И алименты, кстати, должна была бы по суду мать платить за ребенка, потому что ребенок жил с отцом. Но отец решил уже не перегибать.

      2
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2019, 17:42

      Это лучший результат в РФПЛ !!!

      8
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