Глушаков будет платить алименты в размере третьей части своих доходов плюс 100 тысяч на жену

Суд вынес решение по поводу алиментов, которые полагаются детям капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

С футболиста взыскали третью часть всех его доходов. Кроме того, ежемесячно полузащитник будет дополнительно платить 100 тысяч рублей на бывшую жену Дарью вплоть до достижения трехлетнего возраста младшей дочерью (то есть до 14 декабря 2019 года включительно).

Ранее стало известно, что Глушаков добровольно отказался от иска об определении места жительства детей. Таким образом, семилетняя Валерия и двухлетняя Александра остались жить с мамой.