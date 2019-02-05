Шалимов: «Через какое-то время я возглавлю «Спартак». Уверен в этом»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Химок» Игорь Шалимов в интервью «Московскому комсомольцу» выразил уверенность, что однажды возглавит красно-белых.

– Впереди вас ждет еще много лет тренерской карьеры. Не хотели бы попробовать свои силы за границей?

– Я хорошо говорю по-итальянски. Могу, конечно, туда приехать. Но нужен ли я там? В Европе есть свои сильные специалисты. Думаю, что пока меня там не ждут. Сейчас мне интересны «Химки». А через какое-то время я возглавлю «Спартак». Уверен в этом.