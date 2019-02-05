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    Шалимов: «Через какое-то время я возглавлю «Спартак». Уверен в этом»

    Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Химок» Игорь Шалимов в интервью «Московскому комсомольцу» выразил уверенность, что однажды возглавит красно-белых.

    – Впереди вас ждет еще много лет тренерской карьеры. Не хотели бы попробовать свои силы за границей?

    – Я хорошо говорю по-итальянски. Могу, конечно, туда приехать. Но нужен ли я там? В Европе есть свои сильные специалисты. Думаю, что пока меня там не ждут. Сейчас мне интересны «Химки». А через какое-то время я возглавлю «Спартак». Уверен в этом.

    • Шалимов выступал за московский клуб с 1986-го по 1991 год.
    • В своей карьере специалист тренировал «Краснознаменск», «Уралан», женскую сборную России, «Краснодар».

    Источник: «Московский комсомолец»

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    05.02.2019 14:54
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 6 февраля 2019, 09:05

      Правильно сказал-"а нужен ли я там?". А кто сказал, что ты в рпл нужен Игорь?! Твои "тренерские" способности всем понятны- ты физрук в средней школе, ну на крайняк детская любительская лига

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 февраля 2019, 08:46

      Если только во Владикавказский.

      1
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 5 февраля 2019, 22:43

      Спрашивается, Кому ты сдался в Спартаке?

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 февраля 2019, 21:37

      Вот жутко интересно: они сами читают комменты про себя любимых?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 5 февраля 2019, 20:15

      Может опять «письмо» подписал??

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 19:40

      Вот кто будет Кононова жрать, и артель Ромашку на это дело натравит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 февраля 2019, 18:42

      Мечтать не вредно--вредно не мечтать.

      3
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 5 февраля 2019, 18:19

      Из рубрики "А кто не мечтает..."

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 февраля 2019, 17:48

      Ну если будет прогресс в работе, то почему и нет!? Но это в далекой перспективе!

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 февраля 2019, 17:00

      Он умный и прогрессирует, как тренер. Где-нибудь блеснёт и появится шанс. Хорошо, что он в эту перспективу верит. Есть к чему стремиться.

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