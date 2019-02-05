Шалимов: «Через какое-то время я возглавлю «Спартак». Уверен в этом»

Правильно сказал-"а нужен ли я там?". А кто сказал, что ты в рпл нужен Игорь?! Твои "тренерские" способности всем понятны- ты физрук в средней школе, ну на крайняк детская любительская лига
Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Химок» Игорь Шалимов в интервью «Московскому комсомольцу» выразил уверенность, что однажды возглавит красно-белых.
– Впереди вас ждет еще много лет тренерской карьеры. Не хотели бы попробовать свои силы за границей?
– Я хорошо говорю по-итальянски. Могу, конечно, туда приехать. Но нужен ли я там? В Европе есть свои сильные специалисты. Думаю, что пока меня там не ждут. Сейчас мне интересны «Химки». А через какое-то время я возглавлю «Спартак». Уверен в этом.
- Шалимов выступал за московский клуб с 1986-го по 1991 год.
- В своей карьере специалист тренировал «Краснознаменск», «Уралан», женскую сборную России, «Краснодар».