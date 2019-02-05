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    Хагуш: «Дзюба был лучшим, когда играл в «Арсенале». Как в «Зенит» перешел – все, стал не тот»

    Защитник «Арсенала» Анри Хагуш назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим российским игроком в тот период, когда он выступал за тульский клуб.

    30-летний футболист перешел в «Арсенал» из петербургского клуба на правах аренды в феврале 2018 года. Форвард провел за красно-желтых 10 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    – Кого из футболистов назовете лучшим в России прямо сейчас. В 2018-м многие выделяли Дзюбу – за весну в Туле, чемпионат мира и игру после возвращения в «Зенит».

    – И я бы назвал Дзюбу. Именно тогда, когда он играл в Туле. Как в «Зенит» перешел – все, стал не тот Дзюба (смеется). Когда провожали его из Тулы, ничего особенного ему не желали – просто удачи в сборной.

    Артем пришел к нам, когда у него был непростой период в жизни, и реально доказал, что он хороший футболист. Сначала в Туле, а потом уже в сборной.

    • В текущем сезоне Дзюба принял участие в 23-х встречах «Зенита», записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.

    Источник: «Команда России»

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    05.02.2019 13:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 21:26

      Каков сейчас Дзюба ,покажут оставшиеся матчи сезона.

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 5 февраля 2019, 17:16

      В Арсенале команда играла на Дзюбу, а он играл на команду. В Зените все "тянут одеяло на себя". Иностранцы хотят хороших контрактов в Европе- им не до Дзюбы и не до Зенита!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > sochi-2013 5 февраля 2019, 17:47

      Дзюба хорош там ,где поставлена игра.Так было в Томи у Непомнящего,в Ростове у Бердыев,в Арсенале у Кононова.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > александр п 5 февраля 2019, 20:08

      Там где есть Команда, а не сборище игроков.

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 февраля 2019, 16:59

      А хагуш нормальным был, когда играл за Ростов

      1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2019, 16:16

      Ты его ещё во дворе со школьниками не видел, там ему вообще нет равных.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 февраля 2019, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзюба двуличный и хитрый все должны понимать что он драл жилы в Арсенале только лишь для того чтобы попасть на ЧМ потому что это был единственный шанс а сейчас ему всё по барабану бабло получает исправно ЗМС получил а также хорошо пропиарился теперь хочет играет хочет нет да и Семак ему не авторитет он бы давно опять сел на лавку но не кому в Зените играть хотя там сейчас никто не играет, а только номера отбывают

      -4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Garrincha58 5 февраля 2019, 17:51

      В Зените нет командной игры,вылазят за счёт индивидуального мастерства.Да и конкуренты все по разным причинам провалили старт чемпионата,кроме Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 февраля 2019, 15:47

      Дзюба хороший нап-й -- все адекваты это видят и понимают !

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 февраля 2019, 15:03

      Вчерашний чудовищного качества матч показал,что в клубе по-прежнему не всё гладко. Особенно ужасен был Маркизио. Так что не один Дзюба проходит "период линьки" в "Зените".

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Агасфер 5 февраля 2019, 16:06

      Маркиза вообще непонятно зачем взяли наверное Газпром стал благотворительностью заниматься

      1
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Garrincha58 5 февраля 2019, 18:57

      И выглядит он таким измождённым,как будто между тренировками он катает баллоны со сжиженным газом.Слезу вышибает!

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 5 февраля 2019, 14:58

      "Защитник «Арсенала» Анри Хагуш нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим российским игроком в тот период, когда он выступал за тульский клуб." - Что вообще написали?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 февраля 2019, 14:49

      Если бы А.Дзюба перешел бы в Енисей, вот тогда бы, он был отличным
      футболистом по енисейским меркам.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vladimir-7 5 февраля 2019, 16:05

      а Зенит сейчас не сильнее Енисея

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 февраля 2019, 14:31

      Целый" Анри"..из целого "Арсенала"
      обсуждает Гордость России "18..))
      Красавец был в БАТЭ́..

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