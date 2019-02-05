Хагуш: «Дзюба был лучшим, когда играл в «Арсенале». Как в «Зенит» перешел – все, стал не тот»

Защитник «Арсенала» Анри Хагуш назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим российским игроком в тот период, когда он выступал за тульский клуб.

30-летний футболист перешел в «Арсенал» из петербургского клуба на правах аренды в феврале 2018 года. Форвард провел за красно-желтых 10 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

– Кого из футболистов назовете лучшим в России прямо сейчас. В 2018-м многие выделяли Дзюбу – за весну в Туле, чемпионат мира и игру после возвращения в «Зенит».

– И я бы назвал Дзюбу. Именно тогда, когда он играл в Туле. Как в «Зенит» перешел – все, стал не тот Дзюба (смеется). Когда провожали его из Тулы, ничего особенного ему не желали – просто удачи в сборной.

Артем пришел к нам, когда у него был непростой период в жизни, и реально доказал, что он хороший футболист. Сначала в Туле, а потом уже в сборной.