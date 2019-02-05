Don Balon: Райола предложит Лукаку «Реалу»

Насколько я помню Лукаку вроде отказался от услуг Райолы, разве нет?!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает Don Balon, агент бельгийца Мино Райола готовится предложить услуги футболиста «Реалу».
- Форвард перешел в «МЮ» из «Эвертона» летом 2017 года за 85 миллионов евро.
- В текущем сезоне Лукаку провел за «Юнайтед» 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2022 года с возможностью продления еще на сезон.