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    Don Balon: Райола предложит Лукаку «Реалу»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Испании.

    Как сообщает Don Balon, агент бельгийца Мино Райола готовится предложить услуги футболиста «Реалу».

    • Форвард перешел в «МЮ» из «Эвертона» летом 2017 года за 85 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Лукаку провел за «Юнайтед» 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2022 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: Don Balon

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    05.02.2019 13:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 февраля 2019, 22:48

      Насколько я помню Лукаку вроде отказался от услуг Райолы, разве нет?!

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 5 февраля 2019, 15:37

      Нет спасибо. он конечно в любом случае не хуже бензема... но лучше кого другого. А то куртуа пришел, азар придет, и лукаку тут еще, соберут бельгийцев)

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > DeStar 6 февраля 2019, 06:25

      была же голландская диаспора )) может теперь бельгийскую соберут ))

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 5 февраля 2019, 14:02

      Всегда читаю «Макаку» - ничего с собой поделать не могу

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 февраля 2019, 13:50

      Кому этот тяжеловес теперь нужен, он конечно всегда был большим но сейчас стал еще огромнее...он мне теперь Хеске напоминает( играл за сборную Англии если кто не знает)

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Dgad 5 февраля 2019, 16:39

      Хески.

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      Рейтинг: +122

      Эльхан > Dgad 5 февраля 2019, 22:11

      Эмиль Хэски

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