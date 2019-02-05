Дзюба: «Слышал, что Мозес перешел в «Фенербахче». Легкой прогулки «Зенит» не ждет»

Ну если боимся 12-й команды чемп. Турции, то слов нет. И это лидер чемп. России?
Форвард «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» отметил появление в турецком клубе Виктора Мозеса.
Нигерийский вингер, ранее выступавший за «Челси», этой зимой переехал из Лондона в Стамбул.
«Видел, что «Фенербахче» активно провел трансферную кампанию. Конечно, слышал и о переходе Мозеса. Поэтому мы точно не ждем легкой прогулки в предстоящих играх со стамбульским клубом», – заявил Дзюба.
- «Зенит» сыграет с «Фенербахче» 12 и 21 февраля.
- Первый матч состоится в Стамбуле, а ответный в Санкт-Петербурге.
- Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.