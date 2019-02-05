Дзюба: «Слышал, что Мозес перешел в «Фенербахче». Легкой прогулки «Зенит» не ждет»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» отметил появление в турецком клубе Виктора Мозеса.

Нигерийский вингер, ранее выступавший за «Челси», этой зимой переехал из Лондона в Стамбул.

«Видел, что «Фенербахче» активно провел трансферную кампанию. Конечно, слышал и о переходе Мозеса. Поэтому мы точно не ждем легкой прогулки в предстоящих играх со стамбульским клубом», – заявил Дзюба.