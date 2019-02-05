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    Дзюба: «Слышал, что Мозес перешел в «Фенербахче». Легкой прогулки «Зенит» не ждет»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» отметил появление в турецком клубе Виктора Мозеса.

    Нигерийский вингер, ранее выступавший за «Челси», этой зимой переехал из Лондона в Стамбул.

    «Видел, что «Фенербахче» активно провел трансферную кампанию. Конечно, слышал и о переходе Мозеса. Поэтому мы точно не ждем легкой прогулки в предстоящих играх со стамбульским клубом», – заявил Дзюба.

    • «Зенит» сыграет с «Фенербахче» 12 и 21 февраля.
    • Первый матч состоится в Стамбуле, а ответный в Санкт-Петербурге.
    • Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.

    Источник: «Известия»

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    05.02.2019 11:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 февраля 2019, 19:15

      Ну если боимся 12-й команды чемп. Турции, то слов нет. И это лидер чемп. России?

      2
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > владимир миронов 5 февраля 2019, 19:59

      Где тут написано что кто то боится???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > _Marqella_ 5 февраля 2019, 20:56

      Слова Дзюбы " Фенербахче--очень неприятный соперник" я воспринял именно так. Прошу прощения за мое высказывание.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 февраля 2019, 17:54

      Ну если вы будете играть с Фенербахче так же как с люксембуржцами, то вам откровенно пиз....!!! Ни одного вразумительного действия за весь матч вы не сделали!!!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2019, 11:51

      ФЕНЕРУ напиши теперь у вас Ракицкий Азмун и барриоса есть пусть жим жим у них проснётся

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