Рамос: «Паненка» – лишь способ исполнения, никогда не стремлюсь обидеть вратаря»

Смолова пусть научит
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о своей манере исполнять 11-метровые. Испанец чаще всего исполняет пенальти ударом «паненкой».
«Я взял на себя роль исполнителя пенальти после ухода Криштиану и рад этому. «Паненка» – это лишь способ исполнения, но я никогда не стремлюсь обидеть или задеть вратаря», – заявил защитник.
- Завтра, 6 февраля, «Реалу» предстоит провести первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной».
- Ответная игра пройдет на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля.
- После 22 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 42 очка.