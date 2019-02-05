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    Рамос: «Паненка» – лишь способ исполнения, никогда не стремлюсь обидеть вратаря»

    Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о своей манере исполнять 11-метровые. Испанец чаще всего исполняет пенальти ударом «паненкой».

    «Я взял на себя роль исполнителя пенальти после ухода Криштиану и рад этому. «Паненка» – это лишь способ исполнения, но я никогда не стремлюсь обидеть или задеть вратаря», – заявил защитник.

    • Завтра, 6 февраля, «Реалу» предстоит провести первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной».
    • Ответная игра пройдет на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля.
    • После 22 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 42 очка.

    Источник: FourFourTwo

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    05.02.2019 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +748

      99-й 5 февраля 2019, 13:31

      Смолова пусть научит

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