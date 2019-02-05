Рамос: «Паненка» – лишь способ исполнения, никогда не стремлюсь обидеть вратаря»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о своей манере исполнять 11-метровые. Испанец чаще всего исполняет пенальти ударом «паненкой».

«Я взял на себя роль исполнителя пенальти после ухода Криштиану и рад этому. «Паненка» – это лишь способ исполнения, но я никогда не стремлюсь обидеть или задеть вратаря», – заявил защитник.