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    Каррагер: «Манчестер Юнайтед» имеет лучший состав, чем «Ливерпуль»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подвел итоги встречи мерсисайдцев с «Вест Хэмом», которая завершилась ничейным результатом (1:1).

    «Не стал бы списывать это на давление титула, просто было много игроков, играющих плохо. Я говорил, что «Манчестер Юнайтед» имеет лучший состав, чем «Ливерпуль». Ситуация с правым флангом. Клопп совершил большую ошибку, отпустив Натаниэля Клайна. Я не понимаю, почему он так сделал, в этом не было необходимости. Милнер играл там уже дважды и выглядит совершенно не на своей позиции.

    Они заплатили большие деньги за Кейта, но он продолжает терять мяч. Фирмино не похож на себя. Как и Салах, это беспокойство о будущем. Это не похоже на цельный «Ливерпуль», который мы видели последние пять месяцев», – приводит слова Каррагера во время эфира.

    • На 22-й минуте встречи отличился Садио Мане из очевидного офсайда.
    • «Ливерпуль» набрал 62 очка и теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка.
    • В активе «Вест Хэма» 31 очко и 12-я позиция.

    Источник: The Sun

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    05.02.2019 09:32
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 14:21

      Вряд ли отсутствие Клайна Сильно ослабило Ливерпуль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 февраля 2019, 11:10

      эх приди сульшер месяца на 3 раньше сейчас Юнайтед а не сити ливерку бы подпирал в таблице

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 5 февраля 2019, 10:13

      согласен

      0
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