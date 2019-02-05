Мбаппе и Дани Алвес станцевали с Неймаром на его дне рождения

Ну и костюмчик... «пьяный комбайнер пошёл ещё за бутылкой»
Футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Дани Алвес посетили день рождения Неймара и поддержали именинника танцем под бразильский хит.
Форвард устроил вечеринку в Париже в честь своего 27-летия, отпраздновав дату в кругу семьи, партнеров по команде и знаменитостей.
На видео Мбаппе, Дани Алвес и Неймар танцуют под популярную в Бразилии песню Parado no Bailão, набравшую более 210 млн просмотров на YouTube.
- Всего в списке гостей присутствовало около 500 человек.
- Помимо известных футболистов на празднике побывали главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, диджей Боб Синклер, бразильский певец Уэсли Сафадан, чемпион мира по серфингу Габриэль Медина и другие.
- Мероприятие прошло в фешенебельном павильоне «Габриэль» на Елисейских полях.
PARADO NO BAILÃO— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 5 февраля 2019 г.
Estrelando: @neymarjr, @KMbappe, @DaniAlvesD2, @gabriel1medina e @WesleySafadao (e o Mbappé cantando fluentemente a música? HAHAHAHA QUE RESENHA!)
Via David Brazil pic.twitter.com/5MFwWa9noX