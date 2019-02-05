Мбаппе и Дани Алвес станцевали с Неймаром на его дне рождения

Футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Дани Алвес посетили день рождения Неймара и поддержали именинника танцем под бразильский хит.

Форвард устроил вечеринку в Париже в честь своего 27-летия, отпраздновав дату в кругу семьи, партнеров по команде и знаменитостей.

На видео Мбаппе, Дани Алвес и Неймар танцуют под популярную в Бразилии песню Parado no Bailão, набравшую более 210 млн просмотров на YouTube.