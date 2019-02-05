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    Мбаппе и Дани Алвес станцевали с Неймаром на его дне рождения

    Футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Дани Алвес посетили день рождения Неймара и поддержали именинника танцем под бразильский хит.

    Форвард устроил вечеринку в Париже в честь своего 27-летия, отпраздновав дату в кругу семьи, партнеров по команде и знаменитостей.

    На видео Мбаппе, Дани Алвес и Неймар танцуют под популярную в Бразилии песню Parado no Bailão, набравшую более 210 млн просмотров на YouTube.

    • Всего в списке гостей присутствовало около 500 человек.
    • Помимо известных футболистов на празднике побывали главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, диджей Боб Синклер, бразильский певец Уэсли Сафадан, чемпион мира по серфингу Габриэль Медина и другие.
    • Мероприятие прошло в фешенебельном павильоне «Габриэль» на Елисейских полях.

    Источник: Esporte Interativo

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    05.02.2019 06:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 5 февраля 2019, 08:07

      Ну и костюмчик... «пьяный комбайнер пошёл ещё за бутылкой»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 5 февраля 2019, 08:04

      Зашибись как Неймар симулирует, что травма

      0
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