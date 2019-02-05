Павел Дацюк: «Я очень переживал, когда Моуринью упал»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Россию на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА. Он выполнил символическое вбрасывание шайбы, после чего поскользнулся и упал.

Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от встречи с Моуринью.

– Какие впечатления от символического вбрасывания с Жозе Моуриньо?

– Начну с того, что я очень расстроился, что проиграл это вбрасывание. А Жозе Моуриньо все знают, как большого тренера. Здорово, что он смог присутствовать и сделать это символическое вбрасывание. Когда Моуриньо упал я на самом деле очень переживал. Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Это говорит о том, что Жозе находится в очень хорошей физической форме.

– Сами любите футбол? Болеете за какую-нибудь команду?

– Я не болею, а сопереживаю. И в футболе у меня таких команд достаточно много. И «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль», и «Арсенал», и «Барселона». И именно каталонскому клубу я отдаю наибольшее предпочтение.

Моуринью пришел на хоккей в Балашихе и упал во время вбрасывания