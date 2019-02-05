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    Павел Дацюк: «Я очень переживал, когда Моуринью упал»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Россию на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА. Он выполнил символическое вбрасывание шайбы, после чего поскользнулся и упал.

    Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от встречи с Моуринью.

    – Какие впечатления от символического вбрасывания с Жозе Моуриньо?

    – Начну с того, что я очень расстроился, что проиграл это вбрасывание. А Жозе Моуриньо все знают, как большого тренера. Здорово, что он смог присутствовать и сделать это символическое вбрасывание. Когда Моуриньо упал я на самом деле очень переживал. Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Это говорит о том, что Жозе находится в очень хорошей физической форме.

    – Сами любите футбол? Болеете за какую-нибудь команду?

    – Я не болею, а сопереживаю. И в футболе у меня таких команд достаточно много. И «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль», и «Арсенал», и «Барселона». И именно каталонскому клубу я отдаю наибольшее предпочтение.

    Моуринью пришел на хоккей в Балашихе и упал во время вбрасывания

    Источник: Официальный сайт КХЛ

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    05.02.2019 01:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 13:58

      Наверняка Моуринью было больно ,упал ведь не на перину.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 5 февраля 2019, 10:16

      Небось на грудь лишнего принял?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 5 февраля 2019, 06:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну ну) я прям так и поверил, вот в мультфильме Король лев я уверен, что ты переживал и даже плакал! А Тут

      -4
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > BlackMurder 5 февраля 2019, 07:57

      Любой нормальный человек переживает, если другой человек падает

      5
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      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > bset 5 февраля 2019, 10:39

      Как тут не засмеяться? Любой нормальный человек засмеется, если пафосный тренер-миллионер оконфузится.

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Леха из Твери 5 февраля 2019, 11:08

      Вот Григорян пафосный. Нигде толком не тренировал, зато пафос так и прет. А Моуриньо много чего выиграл. Тем более Лигу Чемпионов. Его пафос во многом оправданный. А тут он был как обычный человек, как гость. И гость упал. Не вижу тут поводов для смеха.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > bset 5 февраля 2019, 11:18

      Ну хз, я вот не переживаю как по видео кто-то упадет, идиот ты диванный

      -2
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > BlackMurder 6 февраля 2019, 18:32

      Так переживал то Дацюк, который в метре от Моуринью находился

      0
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