Фернандо: «Каррера сыграл очень важную роль и в моей жизни, и в жизни «Спартака»

Хорошее интервью и видно что мысли Фернандо исходят от души.
Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о работе с Массимо Каррерой.
– Немного про Массимо. После игры с «Рейнджерс» вы сказали: «Очень тяжело пережил уход Карреры». Часто так говорят для галочки.
– Не тот случай. Я вообще искренний по жизни человек. Сказал, как чувствовал, что было на сердце. Смысл изворачиваться и фигню всякую нести?
Массимо сыграл очень важную роль и в моей жизни, и в жизни «Спартака». Человек принес великому клубу первый за 16 лет титул! Такое нельзя забыть.
Да, в работе не все было гладко. Лично мне тоже не нравились какие-то моменты.
– Поподробнее, пожалуйста.
– Иногда не понимал, почему не попадаю в состав. Это нормально — оставаться в запасе. Но когда ты не понимаешь, почему тренер так решил… Очень неприятно. Ну не ставил и не ставил… Я работал дальше и ждал своего шанса.
Но, повторюсь, всем ребятам было немножечко грустно, когда Каррера ушел из «Спартака».
– Если Массимо когда-нибудь возглавит другой российский клуб — порадуетесь за него или будет слишком непривычно играть против Карреры?
– Так я ведь желаю ему удачи и успехов! А так футбол — это футбол, я и своему отцу или брату не дам поблажек на поле! Так что и против команды Карреры буду рубиться на все 100.
- Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года.
- Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом РПЛ.