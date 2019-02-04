Фернандо: «Каррера сыграл очень важную роль и в моей жизни, и в жизни «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о работе с Массимо Каррерой.

– Немного про Массимо. После игры с «Рейнджерс» вы сказали: «Очень тяжело пережил уход Карреры». Часто так говорят для галочки.

– Не тот случай. Я вообще искренний по жизни человек. Сказал, как чувствовал, что было на сердце. Смысл изворачиваться и фигню всякую нести?

Массимо сыграл очень важную роль и в моей жизни, и в жизни «Спартака». Человек принес великому клубу первый за 16 лет титул! Такое нельзя забыть.

Да, в работе не все было гладко. Лично мне тоже не нравились какие-то моменты.

– Поподробнее, пожалуйста.

– Иногда не понимал, почему не попадаю в состав. Это нормально — оставаться в запасе. Но когда ты не понимаешь, почему тренер так решил… Очень неприятно. Ну не ставил и не ставил… Я работал дальше и ждал своего шанса.

Но, повторюсь, всем ребятам было немножечко грустно, когда Каррера ушел из «Спартака».

– Если Массимо когда-нибудь возглавит другой российский клуб — порадуетесь за него или будет слишком непривычно играть против Карреры?

– Так я ведь желаю ему удачи и успехов! А так футбол — это футбол, я и своему отцу или брату не дам поблажек на поле! Так что и против команды Карреры буду рубиться на все 100.