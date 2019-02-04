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    Фернандо: «Каррера сыграл очень важную роль и в моей жизни, и в жизни «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о работе с Массимо Каррерой.

    – Немного про Массимо. После игры с «Рейнджерс» вы сказали: «Очень тяжело пережил уход Карреры». Часто так говорят для галочки.

    – Не тот случай. Я вообще искренний по жизни человек. Сказал, как чувствовал, что было на сердце. Смысл изворачиваться и фигню всякую нести?

    Массимо сыграл очень важную роль и в моей жизни, и в жизни «Спартака». Человек принес великому клубу первый за 16 лет титул! Такое нельзя забыть.

    Да, в работе не все было гладко. Лично мне тоже не нравились какие-то моменты.

    – Поподробнее, пожалуйста.

    – Иногда не понимал, почему не попадаю в состав. Это нормально — оставаться в запасе. Но когда ты не понимаешь, почему тренер так решил… Очень неприятно. Ну не ставил и не ставил… Я работал дальше и ждал своего шанса.

    Но, повторюсь, всем ребятам было немножечко грустно, когда Каррера ушел из «Спартака».

    – Если Массимо когда-нибудь возглавит другой российский клуб — порадуетесь за него или будет слишком непривычно играть против Карреры?

    – Так я ведь желаю ему удачи и успехов! А так футбол — это футбол, я и своему отцу или брату не дам поблажек на поле! Так что и против команды Карреры буду рубиться на все 100.

    • Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года.
    • Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом РПЛ.

    Источник: Sport24

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    04.02.2019 23:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 13:07

      Хорошее интервью и видно что мысли Фернандо исходят от души.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2019, 11:07

      всех маргиналов против Карреры на место поставил

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 5 февраля 2019, 09:11

      Лучше бы сказал ,почему физически сдал и лишний вес набрал.Отсюда и брак в передачах и провалы в обороне.А ведь именно на нём во многом держалась игра Спартака в чемпионском сезоне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 февраля 2019, 08:51

      Массимо сыграл очень важную роль и в моей жизни, и в жизни «Спартака». Человек принес великому клубу первый за 16 лет титул!
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      Эх Фернандо, ты даже не знаешь, что чемпионство принёс какой-то там "Багаж Аленичева".))) Ты думаешь, что это тебя и остальных футболистов Каррера тренировал? Таки нет. Послушай "великих эхпертов", они тебе всю твою жизнь расскажут - и кто тебя к чемпионству привёл, и как ты думаешь, и т.д. и т.п.)))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 февраля 2019, 08:49

      Если правильный перевод, а не от себя добавлено, то ещё есть "леги" со светлыми мозгами, которые думают головой, а не отполированной задницей.

      8
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 5 февраля 2019, 08:15

      Проплаченные выдохлись.
      Пошла ответная волна.
      А Фернандо всё таки мужик.С большой буквы этого слова.

      7
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 5 февраля 2019, 00:36

      Спорт24 и СЭ ведут какое то расследование??? или у них чешется без новостей из Спартака???)))
      А Фернандо в ответах красавчик!

      6
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 5 февраля 2019, 00:26

      В Спартаке еще один мужик нашелся и это радует )))

      9
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      Рейтинг: +3438

      violator20 4 февраля 2019, 23:59

      Молодец! Все здорово сказано и от чистого сердца. В противовес проплаченной компании против Карреры.

      10
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