Полузащитник «Спартака» Фернандо дал интервью Sport24. «Бомбардир» выделил главные темы из разговора.

Об Айртоне

– В «Спартак» перешел защитник Айртон – вам вообще принципиально, что в команде еще один именно бразилец? Или новичок и новичок? Что вы, бразильцев не видели в «Спартаке».

– Если игрок годный — мне плевать на его национальность! Француз, русский, пусть даже немец – все равно. Но, слушайте, глупо говорить, что я не рад соотечественнику. Я и другие бразильские ребята знаем, что адаптироваться в России – непросто. Потому сделаем все, чтобы помочь Айртону побыстрее найти себя в новом клубе и стране.

– Айртон – это будущий Роберто Карлос, Марсело или Комбаров?

– Я не следил за его карьерой в Бразилии, если честно. Он слишком молод. Так что рано сравнивать. Но в «Спартак» просто так не берут! Очевидно, что у Айртона есть потенциал, который, я верю, он реализует в нашем клубе.

Об игре на обезболивающих

– Говорят, что вы аж полгода играли на уколах. Это как вообще?

– Ну вот так… Травму получил еще осенью, в игре против ЦСКА. А времени восстановиться не было. Играть хотелось. Вот и играл через боль.

Понятно, что приятного в этом мало. Но я тянул до последнего. Попросил замену только в игре с «Локомотивом». Ну потому что реально уже не мог терпеть боль. Я не из тех, кто, как только где-то чуть укололо, – сразу жалуюсь и ухожу с поля или пропускаю тренировку.

Но сейчас все почти в порядке. Спокойно восстанавливаюсь, динамика положительная. Скоро буду играть – надеюсь, без боли.

– Так, может, не стоило мучиться? Сделали бы перерыв, пропустили эти матчи, зато потом вернулись бы готовым на 200 процентов?

– Поймите, я очень люблю играть… Так что играл, пока мог хоть как-то. Подсчитал, что 11 матчей сыграл, по сути, травмированным. Из них половина – на уколах, да.

Плюс операция изначально не требовалась. Воспалилась связка. Во время паузы в чемпионате уехал в Бразилию, лечился, соблюдал все рекомендации. Но я не думал, что все так запущено. Думал, все пройдет через пару матчей. Наверное, вы правы — надо было 10-15 дней не играть. Но кто ж знал… Надеюсь, эта травма только закалит меня и сделает сильнее.

О Кононове

– Когда вы играли против команд Кононова, была мысль: «Блин, как они хорошо организованы. Тренерская команда»?

– С «Краснодаром» всегда было играть непросто. Каждый матч с ними – реальный челлендж. Хотя Кононов работал с клубом только в мой первый год в «Спартаке». Но, насколько понимаю, именно он привил «Краснодару» этот шикарный стиль, философию комбинационной игры.

И Кононов принес те же идеи в «Спартак». Нам всем они очень нравятся! Это не пустые слова, ребята реально кайфуют от футбола, в который играют.

– Когда вы узнали, что Кононов приходит в «Спартак», не звонили Ари с вопросом: «Тренер-то годный?».

– Нет, никому не звонил. Но это и не требовалось – с первого дня Кононова в «Спартаке» я увидел, что это очень спокойный, открытий к диалогу человек. В команде это дико важно. Хочешь собрать вокруг себя коллектив – общайся с каждым футболистом. Независимо от его статуса и роли в команде. Кононов так и делает.

– В интервью футболистов есть клише, которое всех достало. Приходит новый тренер, и любой игрок повторяет одно и то же: «Мы стали больше работать с мячом». Кажется, учитывая стиль Кононова, сейчас вы так тоже скажете…

– Ха-ха, ну сорри! Что я могу сделать, если это правда? Футболисты в принципе не любят бегать без мяча. Особенно на сборах. Есть такие тренеры, которые считают: физику надо подтягивать через легкую атлетику.