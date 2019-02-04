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    Фернандо – о Кононове, Айртоне и игре на обезболивающих 

    Полузащитник «Спартака» Фернандо дал интервью Sport24. «Бомбардир» выделил главные темы из разговора.

    Об Айртоне

    – В «Спартак» перешел защитник Айртон – вам вообще принципиально, что в команде еще один именно бразилец? Или новичок и новичок? Что вы, бразильцев не видели в «Спартаке».
    – Если игрок годный — мне плевать на его национальность! Француз, русский, пусть даже немец – все равно. Но, слушайте, глупо говорить, что я не рад соотечественнику. Я и другие бразильские ребята знаем, что адаптироваться в России – непросто. Потому сделаем все, чтобы помочь Айртону побыстрее найти себя в новом клубе и стране.

    – Айртон – это будущий Роберто Карлос, Марсело или Комбаров?
    – Я не следил за его карьерой в Бразилии, если честно. Он слишком молод. Так что рано сравнивать. Но в «Спартак» просто так не берут! Очевидно, что у Айртона есть потенциал, который, я верю, он реализует в нашем клубе.

    Об игре на обезболивающих

    – Говорят, что вы аж полгода играли на уколах. Это как вообще?

    – Ну вот так… Травму получил еще осенью, в игре против ЦСКА. А времени восстановиться не было. Играть хотелось. Вот и играл через боль.

    Понятно, что приятного в этом мало. Но я тянул до последнего. Попросил замену только в игре с «Локомотивом». Ну потому что реально уже не мог терпеть боль. Я не из тех, кто, как только где-то чуть укололо, – сразу жалуюсь и ухожу с поля или пропускаю тренировку.

    Но сейчас все почти в порядке. Спокойно восстанавливаюсь, динамика положительная. Скоро буду играть – надеюсь, без боли.

    – Так, может, не стоило мучиться? Сделали бы перерыв, пропустили эти матчи, зато потом вернулись бы готовым на 200 процентов?

    – Поймите, я очень люблю играть… Так что играл, пока мог хоть как-то. Подсчитал, что 11 матчей сыграл, по сути, травмированным. Из них половина – на уколах, да.

    Плюс операция изначально не требовалась. Воспалилась связка. Во время паузы в чемпионате уехал в Бразилию, лечился, соблюдал все рекомендации. Но я не думал, что все так запущено. Думал, все пройдет через пару матчей. Наверное, вы правы — надо было 10-15 дней не играть. Но кто ж знал… Надеюсь, эта травма только закалит меня и сделает сильнее.

    О Кононове

    – Когда вы играли против команд Кононова, была мысль: «Блин, как они хорошо организованы. Тренерская команда»?

    – С «Краснодаром» всегда было играть непросто. Каждый матч с ними – реальный челлендж. Хотя Кононов работал с клубом только в мой первый год в «Спартаке». Но, насколько понимаю, именно он привил «Краснодару» этот шикарный стиль, философию комбинационной игры.

    И Кононов принес те же идеи в «Спартак». Нам всем они очень нравятся! Это не пустые слова, ребята реально кайфуют от футбола, в который играют.

    – Когда вы узнали, что Кононов приходит в «Спартак», не звонили Ари с вопросом: «Тренер-то годный?».

    – Нет, никому не звонил. Но это и не требовалось – с первого дня Кононова в «Спартаке» я увидел, что это очень спокойный, открытий к диалогу человек. В команде это дико важно. Хочешь собрать вокруг себя коллектив – общайся с каждым футболистом. Независимо от его статуса и роли в команде. Кононов так и делает.

    – В интервью футболистов есть клише, которое всех достало. Приходит новый тренер, и любой игрок повторяет одно и то же: «Мы стали больше работать с мячом». Кажется, учитывая стиль Кононова, сейчас вы так тоже скажете…

    – Ха-ха, ну сорри! Что я могу сделать, если это правда? Футболисты в принципе не любят бегать без мяча. Особенно на сборах. Есть такие тренеры, которые считают: физику надо подтягивать через легкую атлетику.

    Источник: Sport24

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    04.02.2019 21:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 12:51

      Хорошо когда все позади. Теперь нужно набирать свои кондиции. Когда Фернандо в оптимальной форме ,Спартаку это будет только на пользу.

      1
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 5 февраля 2019, 00:32

      Прочитав его искренние отзывы о Каррере, становиться понятным его стремление играть с травмой. Пока другие игроки рассуждали о тяжести тренировок, парились в банях, сидели в соцсетях, он через не могу помогал Спартаку не пасть низко. И хорошо, что после Карреры, он не присматривается к тренеру, а доверяет ему. Будем надеяться, что сотрудничество будет плодотворным.
      Здоровья ему и побыстрее в строй.

      7
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      Рейтинг: +2

      fozziv 4 февраля 2019, 23:53

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 февраля 2019, 22:51

      Всё это лирика.Главное, что Фернандо возвращается.
      С ним Спартак может ещё сильней разнообразить свою игру.А это главное.
      Успехов всем красно белым, а Фернандо здоровья !

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