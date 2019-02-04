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    Мюллер не сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. УЕФА отклонил аппеляцию «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Сегодня УЕФА отклонил аппеляцию немецкого клуба на двухматчевую дисквалификацию футболиста.

    Мюллер чуть не убил игрока «Аякса». Чудовищный фол

    Мюллер получил прямую красную карточку в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Аякса». Он ударил ногой в голову защитника Николаса Тальяфико. Позже Мюллер извинился за этот эпизод и написал в своем твиттере, что это не был намеренный фол.

    • Первый матч с «Ливерпулем» пройдет 19 февраля в Англии.
    • Ответная встреча состоится 13 марта в Германии.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    04.02.2019 21:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 12:26

      Хотя Бавария сейчас не блещет в Бундеслиге ,в ЛЧ постарается использовать свой шанс.

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 4 февраля 2019, 23:24

      Может быть и не надо мюллеру выходить с ливером) спад на лицо у игрока

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 февраля 2019, 21:57

      Такого решения УЕФА следовало ожидать. Скорее всего, апелляция была подана Баварией для очистки совести. Но ничего, уверен, что сыграем достойно и выйдем в 1/4 финала. Далее будет видно.

      3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > zatonn 9 февраля 2019, 15:19

      Посмотрим но фафгрит Ливерпуль

      0
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