Мюллер не сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. УЕФА отклонил аппеляцию «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Сегодня УЕФА отклонил аппеляцию немецкого клуба на двухматчевую дисквалификацию футболиста.

Мюллер чуть не убил игрока «Аякса». Чудовищный фол

Мюллер получил прямую красную карточку в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Аякса». Он ударил ногой в голову защитника Николаса Тальяфико. Позже Мюллер извинился за этот эпизод и написал в своем твиттере, что это не был намеренный фол.