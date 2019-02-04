Мюллер не сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. УЕФА отклонил аппеляцию «Баварии»

Хотя Бавария сейчас не блещет в Бундеслиге ,в ЛЧ постарается использовать свой шанс.
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Сегодня УЕФА отклонил аппеляцию немецкого клуба на двухматчевую дисквалификацию футболиста.
Мюллер чуть не убил игрока «Аякса». Чудовищный фол
Мюллер получил прямую красную карточку в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Аякса». Он ударил ногой в голову защитника Николаса Тальяфико. Позже Мюллер извинился за этот эпизод и написал в своем твиттере, что это не был намеренный фол.
- Первый матч с «Ливерпулем» пройдет 19 февраля в Англии.
- Ответная встреча состоится 13 марта в Германии.