Дембеле вернулся к тренировкам. В среду пройдет матч с «Реалом»

К принципиальной встрече с Реалом его и Месси подготовят и подлечат.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле принял участие в сегодняшней тренировке команды. На официальном сайте клуба сообщается, что игрок продолжает восстановление после травмы.
- В среду «Барселона» сыграет с «Реалом» в матче 1/2 финала Кубка Испании.
- Сыграет ли Дембеле в этом матче, не сообщается.
- Игрок получил травму лодыжки в матче 20-го тура Примеры с «Леганесом» (1:1).
Cap sur #ElClasico ! https://t.co/09hzkC00ki #ForçaBarça #CopaBarça pic.twitter.com/wYYA5IEU5j— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 4 февраля 2019 г.