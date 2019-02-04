Дембеле вернулся к тренировкам. В среду пройдет матч с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле принял участие в сегодняшней тренировке команды. На официальном сайте клуба сообщается, что игрок продолжает восстановление после травмы.

В среду «Барселона» сыграет с «Реалом» в матче 1/2 финала Кубка Испании.

Сыграет ли Дембеле в этом матче, не сообщается.

Игрок получил травму лодыжки в матче 20-го тура Примеры с «Леганесом» (1:1).