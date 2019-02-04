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    Дембеле вернулся к тренировкам. В среду пройдет матч с «Реалом»

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле принял участие в сегодняшней тренировке команды. На официальном сайте клуба сообщается, что игрок продолжает восстановление после травмы.

    • В среду «Барселона» сыграет с «Реалом» в матче 1/2 финала Кубка Испании.
    • Сыграет ли Дембеле в этом матче, не сообщается.
    • Игрок получил травму лодыжки в матче 20-го тура Примеры с «Леганесом» (1:1).

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    04.02.2019 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 20:51

      К принципиальной встрече с Реалом его и Месси подготовят и подлечат.

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