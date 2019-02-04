Тиаго Силва: «Сульшер должен быть доволен тем, что увидел в нашем с «Лионом» матче»

Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер должен был получить удовольствие от проигрыша парижан «Лиону» (1:2) в матче 23-го тура Лиги 1.

Норвежский специалист присутствовал на трибунах стадиона в Лионе. Он приехал понаблюдать за игрой «ПСЖ» в преддверии очного матча в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сульшер должен быть доволен увиденным. Мы здорово начали игру, но потом потеряли концентрацию и нехорошо провели первый тайм.

Для меня это тоже было сложно. Второй тайм получился лучше, но этого было недостаточно. Мы упустили много вещей. Например, нам нужно быть более сконцентрированными, когда мы без мяча.

Но не беспокойтесь о нас. В следующий вторник в Манчестере будет другой турнир и другая атмосфера. Мы должны работать, чтобы показать что-то еще.

Нам будет противостоять отличная команда. «МЮ» одержал девять побед в 10-ти матчах», – сказал Силва.