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    «Наполи» отказался продавать Инсинье «Ливерпулю» за 70 миллионов. Итальянцы хотят 150 миллионов

    «Ливерпуль» не сумел осуществить трансфер нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье в зимнее трансферное окно.

    По информации Repubblica, английский клуб предложил за итальянца 70 миллионов евро в январе, но сразу же получил отказ. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не хочет продавать 27-летнего футболиста дешевле 150 миллионов.

    • Инсинье выступает за основную команду «Наполи» с 2012 года.
    • В этом сезоне форвард провел за голубых 27 матчей, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Repubblica

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    04.02.2019 18:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 12:10

      Поднять в два раза его стоимость ,это круто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 20:30

      За 150 лямов держите его у себя до пенсии...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 05:00

      Тебе жалко денег Ливерпульского мешка?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVadic 5 февраля 2019, 09:02

      Я чужих денег не считаю, я против финансового маразма, который захлестнул игровые виды спорта и футбол в частности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 февраля 2019, 20:05

      Инсинье хорош, но пока не настолько...!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 февраля 2019, 18:55

      куда катится мир?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 4 февраля 2019, 18:46

      Только идиот купит его за 150, как и деревянного Кулибали за те же 150 млн

      2
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