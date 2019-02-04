«Наполи» отказался продавать Инсинье «Ливерпулю» за 70 миллионов. Итальянцы хотят 150 миллионов

Поднять в два раза его стоимость ,это круто.
«Ливерпуль» не сумел осуществить трансфер нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье в зимнее трансферное окно.
По информации Repubblica, английский клуб предложил за итальянца 70 миллионов евро в январе, но сразу же получил отказ. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не хочет продавать 27-летнего футболиста дешевле 150 миллионов.
- Инсинье выступает за основную команду «Наполи» с 2012 года.
- В этом сезоне форвард провел за голубых 27 матчей, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2022 года.