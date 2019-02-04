«Наполи» отказался продавать Инсинье «Ливерпулю» за 70 миллионов. Итальянцы хотят 150 миллионов

«Ливерпуль» не сумел осуществить трансфер нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье в зимнее трансферное окно.

По информации Repubblica, английский клуб предложил за итальянца 70 миллионов евро в январе, но сразу же получил отказ. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не хочет продавать 27-летнего футболиста дешевле 150 миллионов.