Дуглас Коста попал в аварию. Игрок не пострадал

Повезло Косте.
Сегодня утром нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста попал в ДТП.
Как сообщает La Stampa, инцидент произошел на автомагистрали между Ливорно-Феррарис и Сантией на севере Италии.
На место происшествия были вызваны экстренные службы. Футболист, который находился за рулем Jeep Cherokee, не получил никаких травм. При этом 47-летний мужчина за рулем Fiat Punto, с которым столкнулся бразилец, был доставлен в ближайшую больницу.
- Коста перешел в «Ювентус» из «Баварии» летом 2017 года.
- В этом сезоне форвард провел за туринцев 24 матча, записав в свой актив один мяч и две голевые передачи.