Дуглас Коста попал в аварию. Игрок не пострадал

Сегодня утром нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста попал в ДТП.

Как сообщает La Stampa, инцидент произошел на автомагистрали между Ливорно-Феррарис и Сантией на севере Италии.

На место происшествия были вызваны экстренные службы. Футболист, который находился за рулем Jeep Cherokee, не получил никаких травм. При этом 47-летний мужчина за рулем Fiat Punto, с которым столкнулся бразилец, был доставлен в ближайшую больницу.