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    Дуглас Коста попал в аварию. Игрок не пострадал

    Сегодня утром нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста попал в ДТП.

    Как сообщает La Stampa, инцидент произошел на автомагистрали между Ливорно-Феррарис и Сантией на севере Италии.

    На место происшествия были вызваны экстренные службы. Футболист, который находился за рулем Jeep Cherokee, не получил никаких травм. При этом 47-летний мужчина за рулем Fiat Punto, с которым столкнулся бразилец, был доставлен в ближайшую больницу.

    • Коста перешел в «Ювентус» из «Баварии» летом 2017 года.
    • В этом сезоне форвард провел за туринцев 24 матча, записав в свой актив один мяч и две голевые передачи.

    Источник: La Stampa

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    04.02.2019 17:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 11:59

      Повезло Косте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 4 февраля 2019, 18:37

      Очередной безбашенный футболист топил по трассе, не соблюдая дистанцию и влетел сзади в человека...Погба уже вроде оставляли записку соседи по поводу его езды - этот видно из той же оперы!

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