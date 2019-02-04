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    Вратарь «Дорадоса» сделал тату с лицом Марадоны и надписью «Я верю в бога»

    Голкипер «Дорадоса» Гаспар Сервио сделал на левой ноге татуировку с портретом главного тренера команды Диего Марадоны.

    Под рисунком лица аргентинского специалиста написано «Creo en Dios» («Я верю в бога»).

    Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года. Под руководством специалиста команда набрала ноль очков в трех матчах и занимает последнее место в турнирной таблице второго по силе мексиканского дивизиона.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Гаспара Сервио

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    04.02.2019 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 11:57

      Четкое тату. Хотя зачем ему это.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 февраля 2019, 18:29

      Когда для спортсмена кумир наркоман, - это мощно. Ждем на другой ноге тату Эскобара с подписью "Я верю в деньги".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 4 февраля 2019, 17:52

      Марадонна верит в большие бабки и силу кокаина) хотя я думаю Агуеро щас тоже Марадонну набьет - рука бога

      2
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