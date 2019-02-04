Вратарь «Дорадоса» сделал тату с лицом Марадоны и надписью «Я верю в бога»

Голкипер «Дорадоса» Гаспар Сервио сделал на левой ноге татуировку с портретом главного тренера команды Диего Марадоны.

Под рисунком лица аргентинского специалиста написано «Creo en Dios» («Я верю в бога»).

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года. Под руководством специалиста команда набрала ноль очков в трех матчах и занимает последнее место в турнирной таблице второго по силе мексиканского дивизиона.