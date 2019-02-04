Санчо: «То, сколько клубов хотели меня, можно назвать безумием»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо рассказал, почему решил перейти из «Манчестер Сити» в немецкий клуб.

«Почему я выбрал Дортмунд? Это говорит само за себя: здесь молодые игроки получают возможности. Вы должны поблагодарить «Боруссию». Удивительно, что команда, собирающая 80 тысяч болельщиков на каждом домашнем матче, так сильно верит в молодежь. То, сколько клубов хотели купить меня, – это было безумие. Это показывает, насколько хорошо вы делаете свое дело. Но я всегда чувствовал, что Дортмунд был правильным выбором для меня.

Конечно, это был большой риск. Никто не гарантировал мне игровое время, и я должен был доказать, что достаточно хорош, чтобы вписаться в их команду. Несколько человек не были уверены, когда я впервые рассказал им о Дортмунде. Но я чувствовал, что это лучшая поездка для меня. Просто попробовать, понимаете? Мне нравится пробовать что-то новое, так что меня это не смущало.

Некоторые люди спрашивали меня: «А что, если ничего не получится?» Но я никогда об этом не думал. И посмотрите, что из этого вышло», – сказал Санчо.