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    AS: «Реал» продлит контракт с Модричем на один или два года и повысит ему зарплату

    «Реал» хочет подписать новый контракт с полузащитником Лукой Модричем.

    По информации AS, президент мадридцев Флорентино Перес распорядился продлить соглашение с 32-летним футболистом на один или два сезона. При этом также будет увеличена зарплата игрока.

    • Действующий договор хорвата с испанским клубом истекает летом 2020 года.
    • В этом сезоне Модрич провел за «Реал» 30 встреч, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.
    • Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в «Интер».

    Источник: AS

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    04.02.2019 16:59
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 7 февраля 2019, 10:32

      Ему и возраст не помеха, игрок высочайшего класса, чтобы не говорили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 11:55

      Для него это будет правильным решением. Хотя слухов о его уходе из Реала было много.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 4 февраля 2019, 17:49

      Понимают что уровня модрича щас нету, или не хотят искать, а год два он еще потянет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 17:18

      И это не удивительно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 февраля 2019, 17:15

      В этой ситуации, в которой сейчас находится Реал, потерять Модрича равносильно катастрофе. Он и Бензима держат на плову этот корабль без голубого паруса.

      3
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 4 февраля 2019, 17:13

      "В этом сезоне Модрич провел за «Реал» 30 3 5"
      Это что? Это как?

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