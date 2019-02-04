AS: «Реал» продлит контракт с Модричем на один или два года и повысит ему зарплату

Ему и возраст не помеха, игрок высочайшего класса, чтобы не говорили.
«Реал» хочет подписать новый контракт с полузащитником Лукой Модричем.
По информации AS, президент мадридцев Флорентино Перес распорядился продлить соглашение с 32-летним футболистом на один или два сезона. При этом также будет увеличена зарплата игрока.
- Действующий договор хорвата с испанским клубом истекает летом 2020 года.
- В этом сезоне Модрич провел за «Реал» 30 встреч, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.
- Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в «Интер».