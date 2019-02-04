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    Врач ЦСКА: «С прооперированным коленом у Васина все в порядке. Проблема с левым, из которого брали графт»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов назвал причину длительного восстановления защитника Виктора Васина.

    В феврале прошлого года футболист получил разрыв крестообразных связок. Реабилитация проходит до сих пор. Обычно срок восстановления после подобной травмы составляет шесть-семь месяцев.

    «У нас к прооперированному колену претензий нет – оно у Виктора в полном порядке. Вопросы вызывает противоположное, левое колено, из которого брали графт [небольшой участок здоровой ткани]. На месте забора ещe есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль.

    Сейчас работаем в этом направлении. Васин проходит дополнительный курс реабилитации в Барселоне под наблюдением медицинского штаба команды и испанских врачей», – сказал Керимов.

    Источник: «Чемпионат»

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    04.02.2019 13:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 5 февраля 2019, 12:25

      Наши врачи как всегда в своем репертуаре: одно лечим другое калечим. Правое вылечили, левое угробили.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 4 февраля 2019, 21:59

      Все можно завершать карьеру, будет дольше лечиться, чем играть....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 4 февраля 2019, 18:03

      оставить в структуре детской школы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 4 февраля 2019, 16:41

      Не понос, так золотуха

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 4 февраля 2019, 15:00

      Да все,смысла нет в нем.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 февраля 2019, 14:09

      Ну вот...

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