Врач ЦСКА: «С прооперированным коленом у Васина все в порядке. Проблема с левым, из которого брали графт»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов назвал причину длительного восстановления защитника Виктора Васина.

В феврале прошлого года футболист получил разрыв крестообразных связок. Реабилитация проходит до сих пор. Обычно срок восстановления после подобной травмы составляет шесть-семь месяцев.

«У нас к прооперированному колену претензий нет – оно у Виктора в полном порядке. Вопросы вызывает противоположное, левое колено, из которого брали графт [небольшой участок здоровой ткани]. На месте забора ещe есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль.

Сейчас работаем в этом направлении. Васин проходит дополнительный курс реабилитации в Барселоне под наблюдением медицинского штаба команды и испанских врачей», – сказал Керимов.