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    Ярцев: «Плохая игра Глушакова? Это вина Карреры»

    Бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев считает, что в неудачном выступлении полузащитника Дениса Глушакова в последних матчах виноват Массимо Каррера.

    – В данном случае, то, что Глушаков плохо играл, тренерская вина?

    – Я думаю, да. И еще администрации клуба, которая практически не приняла участие в этой истории. Ведь было видно, что у парня не все в порядке. Значит, нужно было к нему как-то по-другому отнестись, поговорить. Опять же, мы не знаем подоплеку и только обсуждаем пенсионерский футбол... А пенсионерский футбол – это я. Вот меня на поле, если увидите, тогда так и говорите.

    • Сообщалось, что у Глушакова конфликт с Каррерой.
    • Итальянец отправил капитана красно-белых в дубль. После отставки специалиста футболист вернулся в основу.
    • В этом сезоне Глушаков провел 11 матчей в РПЛ и забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2019 11:42
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 февраля 2019, 09:34

      Старческий маразм. Что ещё можно сказать?......))

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 5 февраля 2019, 14:32

      И у Романцева,и у Ловчева и остальных легенд Спартака?

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 5 февраля 2019, 19:50

      Говорить о том, что игрок не играет на прежнем уровне, когда игроку уже под тридцать, из-за тренера - разве не маразм?

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 5 февраля 2019, 19:54

      При современном развитии спортивной науки,игроки играют до 35-40 лет.Да игрок теряет скорость,но лучше соображает головой за счёт опыта.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 5 февраля 2019, 23:30

      Ну, вот ты и ответил на свой вопрос про старческий маразм.
      На эту тему хорошо сказал Горлукович в своём интервью (есть на ютубе) в 2018 году. Опытный игрок должен сам поддерживать форму и если он стал играть хуже, то виноват сам.
      https://www.youtube.com/watch?v=A9iQBagFsSU&index=3&list=LLjfHs8n9dyNrLu0QRMlRSIg&t=17s

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      Рейтинг: +882

      kliker 4 февраля 2019, 21:53

      Ярцев уже на одного спускал всех собак после одного позорного проигрыша 1-7.
      Сам виноват, постарел, но всё крайних ищет, на кого бы вывалить.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 февраля 2019, 21:42

      опять шарманку завели сами оглянитесь как вы тренировали так что не надо камнями кидать

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 5 февраля 2019, 14:31

      Хорошо он тренировал,и играл сам здорово.Чемпионат России выиграл с молодёжным составом.Ему никто пол-состава звёзд не покупал.Наверно в тренерском деле поболее соображает чем некоторые эксперды.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 февраля 2019, 21:00

      Вспомнил КВН, про Сычева, Бесчастных и Романцева, с 3 метров в пустые ворота... мол не правильная установка была... ))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 20:16

      Позиция ветеранов Спартака известна давно ,если они все как один выступали против Крреры.

      6
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 4 февраля 2019, 18:57

      Плохая игра шлюшакова-это вина самого шлюшакова

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 февраля 2019, 18:51

      Плохая игра Глушакова? В чемпионский год он только и забивал, причем победные голы!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 4 февраля 2019, 18:16

      Продолжается компания по очернению Карреры, проплаченная руководством команды. Успокойтесь уже. Противно.

      8
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 4 февраля 2019, 17:45

      О! Нашли нового виноватого!
      Иосиф Виссарионович, выдыхайте - Вы больше на главный виновник ))) Теперь есть главный виновник - макаронник Массимо Каррера )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 4 февраля 2019, 16:10

      Глушак просто заднеприводный мудак ! Вот и не играл!

      2
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      Рейтинг: +3658

      Gudzonilya > O-Z 4 февраля 2019, 18:15

      А ты переднеприводный что ли?

      3
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