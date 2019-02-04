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    Селихов вернулся в общую группу «Спартака»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов тренируется в общей группе на сегодняшней утренней тренировке. Об этом сообщает официальный твиттер красно-белых.

    Россиянин был вынужден пропустить предыдущее занятие из-за болей в спине.

    «Спартак» в эти дни проводит второй зимний сбор в Турции. Завтра московская команда проведет товарищеский матч с «Марибором».

    • Селихов получил разрыв ахиллова сухожилия в мае 2018 года.
    • «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    04.02.2019 11:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 20:01

      Пожалуй это вратарь №1 в Спартаке. Здоровья.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 4 февраля 2019, 19:03

      Это хорошая новость! давай Саня,вытесняй из калитки "ставку на опыт",а то досталось лицезреть в воротах мешок

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 4 февраля 2019, 11:24

      Новость хорошая и фотография очень удачная!

      2
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