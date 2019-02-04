Селихов вернулся в общую группу «Спартака»

Пожалуй это вратарь №1 в Спартаке. Здоровья.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов тренируется в общей группе на сегодняшней утренней тренировке. Об этом сообщает официальный твиттер красно-белых.
Россиянин был вынужден пропустить предыдущее занятие из-за болей в спине.
«Спартак» в эти дни проводит второй зимний сбор в Турции. Завтра московская команда проведет товарищеский матч с «Марибором».
- Селихов получил разрыв ахиллова сухожилия в мае 2018 года.
- «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 февраля 2019 г.