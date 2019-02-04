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    Французский журналист: «Из-за Анри Головин потерял полгода карьеры»

    Корреспондент Canal+ Стефан Рено высказал мнение об игре полузащитника «Монако» Александра Головина. Монегаски купили россиянина летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро.

    22-летний хавбек провел в этом сезоне 20 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    – В России очень любят Головина. И осенью, когда «Монако» проигрывал всем подряд, болельщики возмущались: «Эта команда – не уровень Головина». Согласны?

    – Поспешно делать такие выводы, но я могу понять российских фанатов. Головин – один из лучших игроков вашей страны, за ним пристально наблюдают. И когда вы видите, что команда ужасно выступает, то обвинения сразу падают на одноклубников Головина. «Монако» сильно изменился летом, в начале сезона команда страдала от огромного количества травм, в основе играли 17-летние и 18-летние футболисты. Этот «Монако» совсем не похож на «Монако», к которому все привыкли. Но к Головину тоже были вопросы: если атакующий футболист полгода не забивает, значит проблема в нем самом.

    – Он долгое время был травмирован, а Тьерри Анри неправильно его использовал. Разве нет?

    – Травмы мешали ему набрать мощность, как и любому игроку. В некоторых матчах Головин играл лучше других, но в большинстве – весь «Монако» был одной большой посредственностью. Ошибкой руководства «Монако» было назначение Анри тренером – он не только сломал то, что работало при Жардиме, но и сам ничего не строил. И я согласен, что Головина использовали неправильно – Анри постоянно находился в поиске, искал подходящие схемы, тактику, роли для футболистов. Головин играл на обоих флангах, центрального нападающего. И я не помню, чтобы хотя бы в одном матче не на позиции центрального атакующего хавбека он выглядел хорошо. Анри просто не знал, что делать, и бездумно передвигал шахматные фигуры.

    – Как изменилась роль Головина при Жардиме?

    – Пока он сыграл только в двух матчах в основе, но в обоих забил. Это хороший знак, хотя я пока не говорил бы о явном влиянии Жардима на Головина – нужно подождать хотя бы месяц, чтобы говорить о том, как новый тренер изменил россиянина. Но уже сейчас можно сказать, что для Головина возвращение Жардима – это позитив. Именно Жардим хотел купить Алекса, так что знал, как его использовать. В двух последних матчах Головин играл «десятку» – и я уверен, что и дальше россиянина будут ставить на это место.

    – Получается, «Монако» и Головин потеряли полгода из-за этих перестановок.

    – Очевидно, что «Монако» поторопился, когда увольнял Жардима. И да, из-за Анри и команда, и Головин потеряли полгода. Нужно было предварительно хотя бы договориться с сильным тренером, но руководство этого не сделало. Из-за этого в «Монако» произошла катастрофа, а Головин потерялся. Затем он еще получил эту красную карточку… Хорошо, что «Монако» признал свою ошибку и предложил Жардиму вернуться. Кроме того, команда усилилась необходимыми футболистами. Уверен, «Монако» и Головин расцветут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2019 10:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 февраля 2019, 18:31

      Из-за Рыбаловлева!!!Один "Мудрый осёл" подумал что из-за большой жажды бабла уже можно как дома, многократно и безнаказанно торпедировать собственную лодку ...
      А каких ещё умозаключений можно ожидать от такого осла? И не факт, что через некоторое время ЭТОГО не повторится...

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 4 февраля 2019, 17:46

      Опять нашли виноватого! Ну разве может игрок, который не забивает, запарывает моменты, обрезается, быть виноватым? Ну что вы, как можно! Только тренер виноват!
      Д*, б* (С)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 15:23

      А много ли Головин сыграл матчей? Если он два раза пропускал игры из за травм и дисквалификаций. И кто мог определить что Анри так неудачно начнет свою тренерскую карьеру. Ни у кого например не было уверенности в улучшении игры МЮ при появлении там Сульшера. А оно вон как все обернулось.

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 4 февраля 2019, 12:57

      какое руководство, такие и результаты

      2
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot 4 февраля 2019, 12:32

      Заголовок высосан из пальца.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 10:18

      Все претензии не к тренеру - дебютанту, а к боссам клуба за их кадровые решения.

      7
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Рубик Докоян 4 февраля 2019, 10:28

      Однозначно, приглашение Анри да еще в такой момент - это косяк Васильева, которого Рыболовлеву надо гнать поганой метлой, пока еще есть время (пока не аннулировали разрешение на пребывание в Монако).

      4
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