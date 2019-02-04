Французский журналист: «Из-за Анри Головин потерял полгода карьеры»

Корреспондент Canal+ Стефан Рено высказал мнение об игре полузащитника «Монако» Александра Головина. Монегаски купили россиянина летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро.

22-летний хавбек провел в этом сезоне 20 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

– В России очень любят Головина. И осенью, когда «Монако» проигрывал всем подряд, болельщики возмущались: «Эта команда – не уровень Головина». Согласны?

– Поспешно делать такие выводы, но я могу понять российских фанатов. Головин – один из лучших игроков вашей страны, за ним пристально наблюдают. И когда вы видите, что команда ужасно выступает, то обвинения сразу падают на одноклубников Головина. «Монако» сильно изменился летом, в начале сезона команда страдала от огромного количества травм, в основе играли 17-летние и 18-летние футболисты. Этот «Монако» совсем не похож на «Монако», к которому все привыкли. Но к Головину тоже были вопросы: если атакующий футболист полгода не забивает, значит проблема в нем самом.

– Он долгое время был травмирован, а Тьерри Анри неправильно его использовал. Разве нет?

– Травмы мешали ему набрать мощность, как и любому игроку. В некоторых матчах Головин играл лучше других, но в большинстве – весь «Монако» был одной большой посредственностью. Ошибкой руководства «Монако» было назначение Анри тренером – он не только сломал то, что работало при Жардиме, но и сам ничего не строил. И я согласен, что Головина использовали неправильно – Анри постоянно находился в поиске, искал подходящие схемы, тактику, роли для футболистов. Головин играл на обоих флангах, центрального нападающего. И я не помню, чтобы хотя бы в одном матче не на позиции центрального атакующего хавбека он выглядел хорошо. Анри просто не знал, что делать, и бездумно передвигал шахматные фигуры.

– Как изменилась роль Головина при Жардиме?

– Пока он сыграл только в двух матчах в основе, но в обоих забил. Это хороший знак, хотя я пока не говорил бы о явном влиянии Жардима на Головина – нужно подождать хотя бы месяц, чтобы говорить о том, как новый тренер изменил россиянина. Но уже сейчас можно сказать, что для Головина возвращение Жардима – это позитив. Именно Жардим хотел купить Алекса, так что знал, как его использовать. В двух последних матчах Головин играл «десятку» – и я уверен, что и дальше россиянина будут ставить на это место.

– Получается, «Монако» и Головин потеряли полгода из-за этих перестановок.

– Очевидно, что «Монако» поторопился, когда увольнял Жардима. И да, из-за Анри и команда, и Головин потеряли полгода. Нужно было предварительно хотя бы договориться с сильным тренером, но руководство этого не сделало. Из-за этого в «Монако» произошла катастрофа, а Головин потерялся. Затем он еще получил эту красную карточку… Хорошо, что «Монако» признал свою ошибку и предложил Жардиму вернуться. Кроме того, команда усилилась необходимыми футболистами. Уверен, «Монако» и Головин расцветут.