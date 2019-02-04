Кирилл Комбаров: «Не исключаю, что в будущем буду тренером»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о своих планах на будущее.

– Ваш контракт истекает летом. Какие мысли о том, что будет дальше? Готовы остаться в «Арсенале»?

– Контракт действительно истекает летом. Насколько знаю, предложение готовится. Но что будет дальше, пока не могу сказать.

– Недавно вы в большой группе действующих футболистов получили первую тренерскую лицензию. Это для того, «чтобы было», или уже определились, что будете делать дальше?

– У меня есть определенные наметки, чем я хочу заниматься после завершения карьеры. С футболом связана вся моя жизнь. Мы получили возможность отучиться на категорию А – и глупо было этим шансом не воспользоваться. Не исключаю, что в будущем буду тренером.

– За кем-то из тренеров записывали конспекты?

– За карьеру поработал со многими тренерами и одно время записывал. У каждого своя методика, а упражнения, пусть не полностью копируют друг друга, но в принципе похожи. У каждого из тренеров, с кем работал, почерпнул что-то интересное, что-то новое. И думаю, мне это пригодится.

– Какая у вас была дипломная работа?

– Мы должны были составить недельный микроцикл в соревновательном периоде и объяснить, почему сегодня такая тренировка, а завтра – другая. Оценок не было, нужно было защитить свою программу перед комиссией, которая задавала интересующие ее вопросы, а потом – либо сдал, либо нет.