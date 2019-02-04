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    Кирилл Комбаров: «Не исключаю, что в будущем буду тренером»

    Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о своих планах на будущее.

    – Ваш контракт истекает летом. Какие мысли о том, что будет дальше? Готовы остаться в «Арсенале»?

    – Контракт действительно истекает летом. Насколько знаю, предложение готовится. Но что будет дальше, пока не могу сказать.

    – Недавно вы в большой группе действующих футболистов получили первую тренерскую лицензию. Это для того, «чтобы было», или уже определились, что будете делать дальше?

    – У меня есть определенные наметки, чем я хочу заниматься после завершения карьеры. С футболом связана вся моя жизнь. Мы получили возможность отучиться на категорию А – и глупо было этим шансом не воспользоваться. Не исключаю, что в будущем буду тренером.

    – За кем-то из тренеров записывали конспекты?

    – За карьеру поработал со многими тренерами и одно время записывал. У каждого своя методика, а упражнения, пусть не полностью копируют друг друга, но в принципе похожи. У каждого из тренеров, с кем работал, почерпнул что-то интересное, что-то новое. И думаю, мне это пригодится.

    – Какая у вас была дипломная работа?

    – Мы должны были составить недельный микроцикл в соревновательном периоде и объяснить, почему сегодня такая тренировка, а завтра – другая. Оценок не было, нужно было защитить свою программу перед комиссией, которая задавала интересующие ее вопросы, а потом – либо сдал, либо нет.

    • Кириллу Комбарову 32 года.
    • В этом сезоне он провел 12 матчей в РПЛ и отметился одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2019 09:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 14:27

      Получить тренерскую лицензию ,это одно а вот стать хорошим тренером не каждый сможет.

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2019, 11:43

      Интересно, а чем он еще хотел заниматься?!
      Бизнесмены из футболистов никакие, общественные деятели ну тоже не на уровне..так чем же..

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