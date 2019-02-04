«Лион» чаще всех побеждает «ПСЖ» после того, как клуб из Парижа купили катарцы

У других клубов появится заинтересованность в продаже своих клубов катарцам.
«Лион» обыграл «ПСЖ» (2:1) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции.
«Львы» одержали четвертую победу над парижанами с 2011 года. Ни одна из команд не обыгрывала «ПСЖ» чаще.
В 2011 году «ПСЖ» приобрел катарский фонд Qatar Sports Investment.
- Поражение от «Лиона» стало первым для «ПСЖ» в нынешнем розыгрыше Лиги 1.
- Парижане уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на счету 56 очков. В активе «Лиона» 43 балла и третье место.