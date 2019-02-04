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    «Лион» чаще всех побеждает «ПСЖ» после того, как клуб из Парижа купили катарцы

    «Лион» обыграл «ПСЖ» (2:1) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции.

    «Львы» одержали четвертую победу над парижанами с 2011 года. Ни одна из команд не обыгрывала «ПСЖ» чаще.

    В 2011 году «ПСЖ» приобрел катарский фонд Qatar Sports Investment.

    • Поражение от «Лиона» стало первым для «ПСЖ» в нынешнем розыгрыше Лиги 1.
    • Парижане уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на счету 56 очков. В активе «Лиона» 43 балла и третье место.

    Источник: Opta

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    04.02.2019 08:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 13:04

      У других клубов появится заинтересованность в продаже своих клубов катарцам.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 февраля 2019, 10:20

      Да, вчера очень мощный матч провели футболисты Лиона.

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 4 февраля 2019, 08:47

      Я точно знаю, что Реал их трижды побеждал

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > A-Den 4 февраля 2019, 09:11

      Если точно, то Реал 5 раз побеждал ПСЖ с 2013г, когда арабы уже были боссами "горожан". А здесь приводят пример, кто чаще побеждал ПСЖ в Лиге 1 за период их правления в клубе.

      2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > A-Den 4 февраля 2019, 15:07

      реал наверное в л1 играет и в кубках франции, да? причем здесь вообще лч матчи!?!?
      а по факту вчерашнего матча, Тюрпен удивил, впервые он реально объективно отсудил этот матч и очень понравилось вообще. а Лион вполне дефолтно для себя играл против псж, разве что бесит, что когда они ведут в счете, то уже не знают что делать))00

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