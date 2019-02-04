Семин почеканил мяч с братьями Миранчуками

«Локомотив» в эти дни проводит подготовительный сбор ко второй части сезона.

Московская команда занимается в Испании, где пробудет до 14 февраля.

На одном из тренировочных занятий главный тренер железнодорожников Юрий Семин почеканил мяч с братьями Антоном и Алексеем Миранчуками.

Семину 71 год.

Российский специалист возглавил «Локо» в 2016 году в четвертый раз.

Под руководством тренера команда выиграла чемпионат России сезона-2017/18.