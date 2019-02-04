Семин почеканил мяч с братьями Миранчуками

Да, Палыч молодцом!
«Локомотив» в эти дни проводит подготовительный сбор ко второй части сезона.
Московская команда занимается в Испании, где пробудет до 14 февраля.
На одном из тренировочных занятий главный тренер железнодорожников Юрий Семин почеканил мяч с братьями Антоном и Алексеем Миранчуками.
- Семину 71 год.
- Российский специалист возглавил «Локо» в 2016 году в четвертый раз.
- Под руководством тренера команда выиграла чемпионат России сезона-2017/18.
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 3 февраля 2019 г.