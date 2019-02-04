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    Семин почеканил мяч с братьями Миранчуками

    «Локомотив» в эти дни проводит подготовительный сбор ко второй части сезона.

    Московская команда занимается в Испании, где пробудет до 14 февраля.

    На одном из тренировочных занятий главный тренер железнодорожников Юрий Семин почеканил мяч с братьями Антоном и Алексеем Миранчуками.

    • Семину 71 год.
    • Российский специалист возглавил «Локо» в 2016 году в четвертый раз.
    • Под руководством тренера команда выиграла чемпионат России сезона-2017/18.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    04.02.2019 07:52
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 17:17

      Да, Палыч молодцом!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 4 февраля 2019, 15:07

      Приятно смотреть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 12:52

      Неувядающий тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 4 февраля 2019, 11:20

      Настоящему профессионалу возраст не помеха!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 февраля 2019, 09:22

      Молодец, Палыч! :-)))

      2
      Ответить
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