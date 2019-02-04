Паршивлюк: «Пожелал Гулиеву вытеснить из состава «Спартака» Глушакова и Зобнина»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк выразил мнение, что хавбек Аяз Гулиев готов стать ключевым игроком «Спартака». Красно-белые вернули 22-летнего россиянина из донского клуба этой зимой.

− Какое напутствие дали Гулиеву?

− Пожелал ему вытеснить из состава Глушакова и Зобнина.

− Вот как?

− Думаю, ему по силам.

− Со стороны Гулиев кажется немного «всадником без головы», летит в подкаты, заводится.

− С одной стороны, минус. От огромного желания, он сам это в интервью говорил, иногда может позицию потерять или прыгнуть. Знаю это еще по «Спартаку-2». Когда меня туда спустили, точнее отправили, я с Гулей тренировался. У нас общий агент, и я уже тогда сказал, что парнишка мне нравится. А Гулиеву так и сказал: «Твоя главная проблема – эмоции. Тебе надо их сдерживать». Имея карточку, тем более как игрок центра поля, где постоянно есть борьба один в один, он может получить вторую. Говорил ему: «Гуля, ты должен играть спокойнее». В «Ростове», к его чести, он начал над этим работать. И с Валерием Георгиевичем [Карпиным] было много разговоров. Но все равно, еще над этим работать. У него есть все – дриблинг, отбор, мобильность. Но контроль над своими эмоциями и сконцентрированность все 90 минут – вот главная задача. То, что он может играть в топ-клубе – 100 процентов. Просто так бы «Спартак» бы его не вернул.