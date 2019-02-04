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    Паршивлюк: «Пожелал Гулиеву вытеснить из состава «Спартака» Глушакова и Зобнина»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк выразил мнение, что хавбек Аяз Гулиев готов стать ключевым игроком «Спартака». Красно-белые вернули 22-летнего россиянина из донского клуба этой зимой.

    − Какое напутствие дали Гулиеву?

    − Пожелал ему вытеснить из состава Глушакова и Зобнина.

    − Вот как?

    − Думаю, ему по силам.

    − Со стороны Гулиев кажется немного «всадником без головы», летит в подкаты, заводится.

    − С одной стороны, минус. От огромного желания, он сам это в интервью говорил, иногда может позицию потерять или прыгнуть. Знаю это еще по «Спартаку-2». Когда меня туда спустили, точнее отправили, я с Гулей тренировался. У нас общий агент, и я уже тогда сказал, что парнишка мне нравится. А Гулиеву так и сказал: «Твоя главная проблема – эмоции. Тебе надо их сдерживать». Имея карточку, тем более как игрок центра поля, где постоянно есть борьба один в один, он может получить вторую. Говорил ему: «Гуля, ты должен играть спокойнее». В «Ростове», к его чести, он начал над этим работать. И с Валерием Георгиевичем [Карпиным] было много разговоров. Но все равно, еще над этим работать. У него есть все – дриблинг, отбор, мобильность. Но контроль над своими эмоциями и сконцентрированность все 90 минут – вот главная задача. То, что он может играть в топ-клубе – 100 процентов. Просто так бы «Спартак» бы его не вернул.

    • Гулиев – воспитанник «Спартака».
    • В этом сезоне футболист провел 14 матчей в РПЛ, забив один гол и сделав две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2019 07:41
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 февраля 2019, 15:12

      Сидеть теперь Зобнину на скамейке, ждать когда Гулиев карточек нахватает.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 4 февраля 2019, 13:21

      ...дааа, гуле надо свои эмоции засунуть в свою глубооокую морщинку...а то бедаааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 февраля 2019, 11:03

      а Зобнина зачем то вытеснять?????? если справляешься на своей позиции тому и играть всё на усмотрение тренера

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа > Полная Канистра 4 февраля 2019, 12:58

      По моему речь идёт не о прямом вытеснении, а о достижении определённого уровня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 10:18

      Главное что бы эмоции не перехлестывали через край.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 4 февраля 2019, 09:38

      Я надеюсь, что Зобнина из состава вытеснит трансфер в какой-нибудь топ-клуб из топ-5.

      4
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 08:03

      Повзрослеет- остепенится!

      6
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 4 февраля 2019, 07:47

      Глушкова точно нужно вытеснять

      3
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